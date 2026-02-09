Účast na olympijských hrách si zatím maximálně užívá, vždyť na příležitost čekal celou kariéru. David Pastrňák si nejprve vyzkoušel roli vlajkonoše české výpravy na zahajovacím ceremoniálu, nyní se už plně připravuje na vstup národního týmu do hokejového turnaje. Na dálku také podpořil snowboardistku Ester Ledeckou, která vypadla v paralelním obřím slalomu ve čtvrtfinále a další medaili do sbírky nepřidala.
Kanada? Musíme jít do zápasu s respektem, ale je také třeba být odvážný, říká Pastrňák
„Chtěl jsem jí psát, nakonec jsem jí ale ještě nenapsal. Chtěl jsem tomu dát trošku volno. Individuálnímu sportu tolik nerozumím a vím, že pro její hlavu to musí být náročné. Proto jsem jí ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit. Třeba si to přečte u vás,“ řekl Pastrňák.
Nedělní soutěžní program nejlepší český hokejista současnosti sledoval. Zejména snowboardový závod, který ovládla Zuzana Maděrová. „Koukali jsme na to asi s deseti klukama. Holkám jsme fandili a chtěli jsme, aby se spolu potkaly ve finále. Ester je vždycky perfektní a včera měla trošku smůlu. Její soupeřka Rakušanka Payerová proti ní odjela úplně neskutečné čtvrtfinále a pak i semifinále. Říkal jsem si, že potřetí ve finále už jí to takhle vyjít nemůže. Ester je mi líto, naštěstí to klaplo aspoň Zuzce. Sice ji neznám, posílám jí ale obrovskou gratulaci,“ uvedl Pastrňák.
Hokejisté z NHL dosud v Itálii zvládli dva tréninky. „Zatím si to užívám. Být na olympiádě je pro mě splněný sen. V neděli to s ohledem na cestování a pár dní bez ledu bylo náročnější. Rozhýbat tělo bylo nepříjemné, už je to ale lepší,“ pochvaloval si devětadvacetiletý útočník.
Havířovský rodák se nakonec musí v Miláně obejít bez spoluhráče z Bostonu Pavla Zachy. Plánovaného prvního centra, který měl s hrát s Pastrňákem, vyřadilo zranění. „Je mi to strašně líto. Jsme dobří kamarádi a moc jsem chtěl užít si s ním olympijskou zkušenost. Naše generace čeká na olympiádu celou kariéru. Je smutné, že o to přišel kvůli zranění. Doufejme, že mu to vyjde na dalších Hrách,“ řekl Pastrňák.
Čeští hokejisté vstoupí do olympijského turnaje ve čtvrtek, kdy se utkají s vysoce favorizovanou Kanadou. „Je to obrovská síla. Hokejová velmoc. Nebude to nic jednoduchého, na druhou stranu to bude první zápas. Určitě tam bude spoustu chyb. Musíme jít do zápasu s respektem, na druhou stranu je taky třeba být odvážný. Vzít si příklad z naší dvacítky a Kanaďanům to znepříjemnit. Většina z nás hraje proti Kanaďanům každý večer (v NHL). Jasně, jako tým mají sílu, musíme jim to ale znepříjemnit. A hrát bez faulů,“ konstatoval Pastrňák.