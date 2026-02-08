Tři zápasy Colorada vynechal kvůli zranění před olympijskými hrami Martin Nečas, na turnaj je ale připravený. „Cítím se mnohem lépe. Jsem rád, že zranění jsem vyléčil právě včas. Už mě to párkrát trápilo předtím, takže jsem zhruba věděl, na jak dlouho to bude, a zůstával jsem v klidu. Dopadlo to naštěstí dobře,“ řekl Nečas po prvním tréninku v dějišti Her.
Nečas vyléčil zranění a věří, že s Hertlem a Pastrňákem najde společnou řeč
V NHL nastoupil sedmadvacetiletý hokejový útočník naposledy 30. ledna. Poté lehce trénoval v zámoří a před cestou do Evropy si užil i krátké volno. Věří, že rychle najde na ledě společnou řeč s Davidem Pastrňákem a Tomášem Hertlem, s nimiž by měl hrát v elitní formaci.
„Cesta byla v pohodě. Byli jsme pár dní v New Yorku a dneska jsme přiletěli. Odpočinek od tréninků mi docela prospěl, ale teď jsem rád, že jsem mohl na led v Miláně,“ hlásil po hodinové přípravě.
V původních plánech trenéra Radima Rulíka figuroval jako centr elitního útoku Pavel Zacha, kterého ale vyřadilo zranění. Na tréninku zaujal tuto pozici Hertl. „Budeme se snažit vyladit spolupráci co nejlépe. Myslím, že jsou to skvělí spoluhráči. Máme ještě tři dny, abychom se sehráli,“ řekl Nečas.
Účastník tří světových šampionátů před svým zraněním prožíval v NHL vydařenou sezonu. V 52 zápasech vstřelil 22 branek a přidal 40 asistencí. Avalanche jsou navíc nejlepším týmem soutěže.
„Sezona v Coloradu je zatím moc fajn, cítím se dobře, ale tady v Itálii to bude něco jiného. Musím si herní pohodu přenést i sem. Hrát za Česko je největší pocta, co může být. Moc se těším,“ uvedl Nečas.
Klíčem k úspěchu je podle něj týmová pohoda. „Mít dobrou partu v kabině, to je základ každého úspěchu. Tam to začíná, potom to je znát na ledě,“ řekl Nečas, který se předloni podílel na českém triumfu na domácím mistrovství světa.