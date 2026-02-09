Měl jet s rodinou na dovolenou, ale čekal doma na telefonu. A dočkal se. Na poslední chvíli hokejový útočník Filip Chlapík doplnil českou reprezentaci na olympijských hrách v Itálii. Poté, co několikrát sám na poslední chvíli přišel o start na velké akci, tentokrát nahradil zraněného Pavla Zachu. Po prvním tréninku s týmem v dějišti turnaje přiznal, že to bere jako zadostiučinění a odměnu za práci.
Když naskočím, budu připravený, říká Chlapík
„Když jsem se to dozvěděl, tak mi problesklo hlavou, co všechno jsem zmeškal, co všechno mi těsně uteklo. Musím říct, že jsem rád i za sebe, co jsem tomu všechno obětoval a co jsem musel změnit, abych se sem dostal. Jsem strašně vděčný, že se přístup k nároďáku vyplatil tímhle stylem,“ řekl Chlapík.
Osmadvacetiletý hráč se například nevešel do týmu kouče Filipa Pešána pro předchozí olympiádu, přestože byl nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem extraligy.
Radim Rulík jej zase v roce 2024 na poslední chvíli vyřadil k kádru pro světový šampionát, na němž Češi v Praze získali zlaté medaile.
„Tohle všechno se dá vzít dvěma způsoby – buď se člověk urazí a bude uražený na svět, na všechny, na sebe a přestane makat, nebo si to vezme jako motivaci. Všechny neúspěchy mě vedly k tomu, kým jsem dneska. Byl jsem na sebe pyšný, čím vším jsem si musel projít, abych tady mohl mít. Když jsou tady nejlepší hráči planety. Beru to jako obrovskou satisfakci,“ podotkl Chlapík.
O tom, že by mohl nahradit zraněného Zachu, věděl s předstihem. V minulém týdnu trénoval s evropskou částí týmu v Karlových Varech, ale do Milána neodletěl. Čekal doma na telefonát od generálního manažera Jiřího Šlégra, jaký bude nakonec Zachův stav.
„Čekání nebylo úplně příjemné, celý pátek byl hodně nervózní. Zranění nikomu nepřeju, ale snažím se to brát pozitivně. Chci co nejvíc pomoct týmu,“ řekl Chlapík, jehož trenéři v prvním tréninku zařadili mimo základní čtyři formace.
„Soustředím se na to, abych pomáhal týmu. Ať už je to dělat dobrou náladu, nebo pomáhat, s čím bude potřeba. Chci být prospěšný, co nejvíc to jde. Když naskočím, budu připravený,“ dodal.
Chlapík měl původně v olympijské přestávce vyrazit na dovolenou s manželkou a dětmi. Nahradila ho ale tchýně. Rodina za ním nakonec dorazí i do Milána.