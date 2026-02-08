Podle předpokladů. Roman Červenka povede českou reprezentaci na olympiádě v Miláně z pozice kapitána stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu a na posledních čtyřech mistrovstvích světa. Alternativními kapitány jsou David Pastrňák a Radko Gudas.
Kapitánem národního týmu je oficiálně Červenka. Zastupovat ho budou Pastrňák s Gudasem
Čtyřicetiletý Červenka startuje na páté olympiádě. S kapitánským „céčkem“ dovedl národní tým k zisku zlaté medaile na předloňském mistrovství světa v Praze. Kapitánem byl celkem na pěti světových šampionátech. V Praze byli jeho zástupci Gudas a Ondřej Palát. Pastrňák byl poté zástupcem na loňském šampionátu.
Čeští hokejisté v Miláně poprvé v kompletním složení trénovali, většina hráčů z NHL do Itálie přiletěla v neděli. Pouze Pastrňák a brankář Lukáš Dostál se k týmu připojili již dříve.
„Jsem rád, že všichni dorazili, včetně bagáže. Při letu z Ameriky se může leccos zkomplikovat. Tréninků ale máme málo. Jsem rád, že jsme ho mohli mít v neděli, celkem budeme mít čtyři do prvního zápasu. Pokusíme se toho využít,“ řekl trenér Radim Rulík.
Při absenci zraněného útočníka Pavla Zachy, kterého nahradil Filip Chlapík, musel Rulík se svými spolupracovníky změnit plánované složení elitní formace. V neděli společně trénovali Martin Nečas, Tomáš Hertl a Pastrňák. Zda tak ale budou hrát i v prvním zápase ve čtvrtek proti Kanadě, trenér neprozradil. „Je to jedna z variant, uvidíme,“ řekl.