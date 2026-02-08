Milán Cortina 2026

Kapitánem národního týmu je oficiálně Červenka. Zastupovat ho budou Pastrňák s Gudasem


8. 2. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Čeští hokejisté mají za sebou další trénink, nechyběl ani Chlapík
Zdroj: ČT sport

Podle předpokladů. Roman Červenka povede českou reprezentaci na olympiádě v Miláně z pozice kapitána stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu a na posledních čtyřech mistrovstvích světa. Alternativními kapitány jsou David Pastrňák a Radko Gudas.

Čtyřicetiletý Červenka startuje na páté olympiádě. S kapitánským „céčkem“ dovedl národní tým k zisku zlaté medaile na předloňském mistrovství světa v Praze. Kapitánem byl celkem na pěti světových šampionátech. V Praze byli jeho zástupci Gudas a Ondřej Palát. Pastrňák byl poté zástupcem na loňském šampionátu.

Čeští hokejisté v Miláně poprvé v kompletním složení trénovali, většina hráčů z NHL do Itálie přiletěla v neděli. Pouze Pastrňák a brankář Lukáš Dostál se k týmu připojili již dříve.

„Jsem rád, že všichni dorazili, včetně bagáže. Při letu z Ameriky se může leccos zkomplikovat. Tréninků ale máme málo. Jsem rád, že jsme ho mohli mít v neděli, celkem budeme mít čtyři do prvního zápasu. Pokusíme se toho využít,“ řekl trenér Radim Rulík.

Při absenci zraněného útočníka Pavla Zachy, kterého nahradil Filip Chlapík, musel Rulík se svými spolupracovníky změnit plánované složení elitní formace. V neděli společně trénovali Martin Nečas, Tomáš Hertl a Pastrňák. Zda tak ale budou hrát i v prvním zápase ve čtvrtek proti Kanadě, trenér neprozradil. „Je to jedna z variant, uvidíme,“ řekl.

Čtěte také

Ztráta Zachy je velké oslabení, ale jsme na to připravení, řekl Šlégr

7. 2. 2026

Ztráta Zachy je velké oslabení, ale jsme na to připravení, řekl Šlégr

Zacha přijde o hvězdný turnaj v Miláně. Nahradí ho Chlapík

7. 2. 2026

Zacha přijde o hvězdný turnaj v Miláně. Nahradí ho Chlapík
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.