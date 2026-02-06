Milán Cortina 2026

Je to zbrusu nová sjezdovka, Ester se líbí, hodnotil první zkoušku Ledecké trenér Reiter


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Otestovat italské podmínky a nově vytvořený svah pro snowboarding mohla také trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. A dlouhá sjezdovka v Livignu se jí podle trenéra Justina Reitera zamlouvá. Ledecká na třetí triumf pod pěti kruhy v paralelním slalomu zaútočí po boku Zuzany Maděrové již tuto neděli.

Po lyžařském Světovém poháru v Crans Montaně, kde byla 31. ledna desátá v superobřím slalomu, Ledecká absolvovala předolympijské soustředění na prkně v Innsbrucku. Nyní už se česká hvězda zimních sportů připravuje na snowboardu v Livingu, zatímco její lyžařské kolegyně trénují v Cortině d’Ampezzo na nedělní olympijský sjezd.

Pořadatelé umožnili účastníkům obřího slalomu zajezdit si bez bran na závodním svahu. „Je to skvělá příležitost pro sportovce, aby si vyzkoušeli ten svah, zjistili, jak funguje. Je to zbrusu nová sjezdovka, nikdo na ní nikdy nebyl,“ řekl Reiter. „Ester se ta sjezdovka líbí. Je to dlouhá trať, takže fyzicky náročná,“ zprostředkoval kouč názor úřadující mistryně světa v této disciplíně.

Nahrávám video
Bronzová jízda Zuzany Maděrové a zlatá jízda Ester Ledecké
Zdroj: ČT sport

V aktuální sezoně SP Ledecká závodila na snowboardu jen v Simonhöhe a vyhrála. „Měli jsme ten jeden závod, abychom viděli, jak si stojí v porovnání s ostatními. Vedla si velmi dobře,“ ocenil Reiter. Konkurenci ale nepodceňuje. „Je tady spousta skvělých závodnic a máme velké štěstí, že mezi ně patříme,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že Ledecká při kombinaci dvou sportů dává většinou přednost alpskému lyžování, má jen omezený prostor na přípravu. Zapracovali na tom, aby co nejvíce zrychlili přechod z lyží na prkno. Jako snowboardový kouč zblízka sledoval, když si Ledecká kvůli kolizi olympijského programu musela vybrat mezi lyžařským sjezdem a obřím slalomem na snowboardu.

„Prokázala velkou vyspělost v tom, když se rozhodla, co pojede. Čelila mnoha tlakům z různých stran. Sama řekla, jak to bude. Pak jsme si jako trenéři sedli a určili program, aby byla snad schopná snowboardovat i lyžovat co nejlépe,“ líčil Reiter.

Se zrušením alpského snowboardingu na olympiádě jednoznačně nesouhlasí

Vnímá problémy alpského snowboardingu, kterému hrozí vyřazení z olympijského programu. „Myslím, že by to byla velká chyba ze strany MOV. Nedává to žádný smysl. Paralelní disciplíny splňují všechno, co mají olympijské sporty mít,“ konstatoval.

Vyzdvihl, že trať na paralelním snowboarding je jednoduchá a nepotřebuje tolik sněhu, že se závodů účastní muži i ženy a že je tato disciplína rozšířená po celém světě. Navíc jsou oblouky základem snowboardingu, kterými děti začínají a k nimž se lidé v pokročilejším věku po případném zkoušení freestylových kousků vracejí. V kampani za zachování alpského snowboardingu v olympijském programu se angažuje i Ledecká. „Nikdo nechce vidět, jak je něco, co miluje, v ohrožení,“ komentoval to Reiter.

Ledecká nebude v neděli jedinou českou medailovou nadějí. Výsledky v aktuální sezoně Světového poháru dávají solidní šance na úspěch také Zuzaně Maděrové. „Udělala za poslední dva roky velký pokrok. Je úžasné vidět další českou jezdkyni ve Světovém poháru,“ dodal Reiter.

