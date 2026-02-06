Hokejisté vyzkoušeli olympijský led, s Dostálem si zachytali i manažer a kustod

První trénink v dějišti olympijských her v Miláně mají za sebou čeští hokejisté. Ke dvanácti hráčům působícím v Evropě měl kouč Radim Rulík k dispozici brankáře Lukáše Dostála, který se k týmu připojil zatím jako jediná posila z NHL. Aby mohla část týmu trénovat plnohodnotně, v brankářské roli ji nezvykle doplnili kustod Petr Šulan a média manažer Jonáš Štekr, kteří za sebou mají gólmanskou minulost.
„Byl jsem moc rád, že byli na ledě, fakt se snažili. Pro kluky je to mnohem lepší, než aby stříleli na prázdnou bránu. Klobouk dolů před nimi. Není jednoduché skočit na led proti olympijským střelcům. Jsem rád, že mohli jít s námi,“ pochválil nečekané parťáky Dostál.
Pro třiačtyřicetiletého Šulana to nebyla reprezentační premiéra, v tréninku vypomáhal národnímu týmu již v roce 2021 při Švédských hrách. Má za sebou i soutěžní kariéru, chytal za prvoligový Beroun, působil i v druhé lize nebo v nižší soutěži ve Francii.
Štekr chytá už jen rekreačně krajskou ligu, v minulosti se představil v univerzitní lize. A stal se také terčem vtipů. „Já jsem si myslel, že ty nás máš na rozhovory vodit, a ne je sám dělat,“ smál se útočník Dominik Kubalík.
Hokejisté trénovali v hlavní hale Santagiulia asi 45 minut, další příprava je čeká až v neděli v podvečer, kdy by již měl být tým kompletní i s hráči NHL.
Rulík už ve čtvrtek v Praze při odletu do dějiště turnaje avizoval, že v sobotu dá týmu volno. I proto, že hráči se chystají na slavnostní zahájení her. Vlajku české výpravy ponese hvězdný útočník David Pastrňák.
Hvězdného hokejistu si mimochodem za svého vlajkonoše zvolila i německá výprava – útočníka Edmontonu Leona Draisaitla. „Myslím, že máme v Německu neskutečně dobré sportovce a že ve finále je vlastně jedno, kdo vlajku ponese, protože si to zaslouží všichni. Ale jsem na to samozřejmě velmi hrdý a je to pro mě velká čest,“ řekl Draisaitl německým médiím.