Český fenomén sjezdovek Ester Ledecká potřetí v kariéře ovládla novinářskou anketu Sportovce roku a při přebírání zavtipkovala, zda ocenění získala za výkony na lyžích, či snowboardu. Trojnásobná olympijská vítězka je totiž na sebe pyšná v obou sportech, přestože se letos přiklání spíše k variantě na prkně.
Otázka královny sportu Ledecké: Koruna za lyže, nebo snowboard?
Ledecká třetím triumfem ve Sportovci roku vyrovnala rychlobruslařku Martinu Sabílkovou, která se letos umístila na 10. místě. Už pouze jedno prvenství ji dělí od rekordmanů ankety Věry Čáslavské a Jana Železného. „Je to obrovská pocta. Pro mě je hrozně těžké v těch anketách ty sportovce vždy ohodnotit, protože každý děláme něco jiného. Máme hrozně malou zemi a spoustu skvělých, fenomenálních sportovců, proto je ta konkurence obrovská. Vážím si toho, že jsem byla zvolena,“ řekla Ledecká.
„Jsem na sebe pyšná. Moc děkuju všem, co hlasovali. Chci taky pogratulovat všem sportovcům, kteří třeba dopadli druzí, třetí, čtvrtí, pátí až desátí. A všem těm, kteří se třeba na to ani do té desítky nedostali, ale předvedli úžasné výkony,“ doplnila Ledecká.
Letos jako první lyžařka historie získala medaile ve dvou různých odvětvích po hlavičkou federace FIS. V únoru ve sjezdu skončila třetí a v březnu pak na snowboardu vybojovala zlato a bronz. „Zajímalo by mě, jestli jsem tu korunu vlastně dostala za lyže, nebo za snowboard. Asi bych tenhle rok fandila tentokrát té snowboarďačce,“ řekla Ledecká s úsměvem.
V době vyhlášení ankety za sebou měla tréninky na sobotní sjezd ve Val d'Isere. „Moc to prostředí hor neopouštím. Ve městě tolik nepobudu. Praha je můj domov, mám ji samozřejmě ráda. Ale hory jsou úžasné, jen se podívejte. Jsem ráda, že dělám to, co dělám a že moje kancelář vypadá takhle,“ podotkla Ledecká, která vítěznou korunu převzala od Klubu sportovních novinářů na horách.
V příštím roce ji čeká olympiáda, kde bude na snowboardu obhajovat zlato z paralelního obřího slalomu. Na přední příčky by mohla pomýšlet i další Češka Zuzana Maděrová.
„Zaprvé jí musím pogratulovat, že odpálila sezonu takhle senzačně,“ uvedla Ledecká. Při otázce na případné české finále se jen usmála. “Je tam strašných faktorů, který by se musely sejít. Ale bylo by to fajn,“ doplnila dcera zpěváka Janka Ledeckého.
Svůj všestranný talent potvrdila i tím, že se nedávno udělala kapitánské zkoušky na loď. „Minimálně teď už můžu dělat safety boat (záchranou loď),“ smála se. „Ještě asi budu dělat piloťák, abych to měla kompletní,“ doplnila Ledecká.
Přehled nejčastějších vítězů ankety Sportovec roku
Přehled nejčastějších vítězů ankety Sportovec roku
4 x Věra Čáslavská (1964, 1966, 1967, 1968), Jan Železný (1993, 1995, 2000, 2001)
3 x Martina Sáblíková (2007, 2009, 2010), Lukáš Krpálek (2016, 2019, 2021), Ester Ledecká (2018, 2022, 2025)