Prezident Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval hodnotí letošní olympijské hry jako velmi vydařené. A to jak z hlediska práce italských organizátorů, tak českých úspěchů. Podle něj je důležité mít mladé nástupce i medailové pokračovatele v daném sportu.
Je strašně fajn, že máme mladé sportovce, kteří budou inspirovat další, pochvaloval si Kejval
„I když byly různé pochybnosti před zahájením Her o tom, jestli pořadatelé všechno stihnou, tak si myslím, že na 99 procent vše splnili a že obecně panuje velká spokojenost. Navíc nám přálo počasí, což je určitě také dobře. A co se týká (českých) výsledků, tak bychom se rouhali, kdybychom si stěžovali. Ještě po sobotní bronzové tečce,“ řekl Kejval.
Čeští sportovci získali v Miláně a Cortině d'Ampezzo pět medailí – dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou, o kterou se předposlední den Her překvapivě postarala biatlonistka Tereza Voborníková.
Prezident České republiky Petr Pavel před začátkem Her mluvil o tom, že by reprezentantům přál dvojnásobný počet medailí, Kejval to ale považoval za nadsázku. „Měli jsme tady stejný počet sportovců jako Rakousko, které má daleko více medailí, ale my jsme měli 50 hokejistů a hokejistek, kteří bojovali vlastně o dvě medaile. Oba týmy měly šanci uspět, ale bohužel se jim to nepovedlo. Kdybyste mi ale před čtrnácti dny řekli, že získáme pět medailí, vzal bych to všemi deseti,“ podotkl Kejval.
Ocenil, že vedle rychlobruslení a snowboardingu nakonec uspěl i biatlon zásluhou Voborníkové. „Drží si tak medailovou šňůru, což sportu moc pomůže. Znám to z mého vlastního sportu – z veslování. Vždy je strašně důležité nějakou medaili mít, hnutí nebo komunita z toho poté žije další čtyři roky. Myslím si, že je to nejlepší, co biatlon a obecně český sport mohlo potkat,“ řekl bývalý veslař.
Prezident ČOV měl radost i z toho, že zlaté medaile získali devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek a o tři roky starší snowboardistka Zuzana Maděrová, kteří zastupují nastupující generaci. „Je strašně fajn, že máme mladé sportovce, kteří budou inspirovat další mladé sportovce,“ přál si Kejval.
Zároveň věří, že například Ester Ledecká, která ve snowboardu neúspěšně útočila na třetí zlato v řadě, ještě neřekla poslední slovo. „A že nám ještě udělá spoustu radosti,“ řekl.
Praha centrem letní olympiády?
V průběhu ZOH v Itálii ministr pro sport Boris Šťastný uvedl, že si dovede představit, že by Česko v budoucnu uspořádalo olympijské hry. Kejval by za určitých podmínek nebyl proti. „Úlohou každého předsedy národního olympijského výboru není získat co nejvíc zlatých medailí, ale jednoho dne hostit sportovce z celého světa v jeho vlastní zemi, takže já nemůžu říct nic jiného, než že bychom si to přáli. Po zkušenostech z minulosti to ale musí chtít celý národ. Musí se národ na tom shodnout, že to dává smysl,“ podotkl Kejval a poukázal na dřívější diskuze o tom, že by Praha byla centrem letních Her.
Kdyby na aktivitě byla celonárodní shoda, ČOV by byl pro. „To je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že máme skvělé organizátory, máme skvělé fanoušky a jsem přesvědčený, že bychom byli schopní takové velké věci. První zimní olympiáda je ale volná až v roce 2042, takže nevím, jestli se toho dožijeme,“ dodal osmapadesátiletý Kejval.