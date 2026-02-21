Expertka ČT sport Gabriela Soukalová hodnotí senzační bronz Terezy Voborníkové a celkově biatlon na zimních olympijských hrách. Diskutují také Hynek Roleček a Ondřej Nováček.
Milán Cortina 2026
Milán Cortina 2026 podcast: Senzační Voborníková a hodnocení OH biatlonu s Gabrielou Soukalovou
Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.
Poslechněte si
