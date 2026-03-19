Hughes má smůlu, vítězný puk z finále s Kanadou mu Síň slávy nedá

Puk, kterým Jack Hughes vstřelil vítězný gól hokejistů USA ve finále olympijských her v Miláně proti Kanadě a který chtěl darovat svému otci, si hodlá ponechat hokejová Síň slávy v Torontu. Její kurátor Philip Pritchard řekl, že útočník New Jersey nemá na cenný suvenýr žádný nárok.
„Bohužel, stručně řečeno, nikdy to nebyl Jackův puk,“ uvedl Pritchard. „Dostali jsme ho my. Ke každému darovanému artefaktu máme potvrzení a podepsané dokumenty o jeho původu.“
Síni slávy poskytly puk Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní hokejová federace, které olympijský turnaj organizují. V NHL je praxe jiná, hráči si tam běžně mohou ponechat puky, hokejky nebo jiné vybavení z důležitých momentů. Síň slávy může o významné memorabilie požádat, hráči a týmy se jich však nemusejí vzdát.
Puk, kterým dal Hughes ve druhé minutě prodloužení rozhodující gól a zajistil americkým hokejistům olympijské zlato po 46 letech, byl tento týden vystaven v Síni slávy v Torontu. Stejně jako puk, jímž Megan Kellerová vstřelila vítězný gól ve finále s Kanadou, kterou Američanky porazily rovněž 2:1 v prodloužení.
Hughes v rozhovoru s ESPN uvedl, že puky by měli dostat on a Kellerová. „Snažím se ho získat. Je to nesmysl, že ho má Síň slávy. Proč by ten puk měli mít?“ řekl Hughes. Rád by puk věnoval svému otci Jimovi, který sbírá předměty spojené s jeho kariérou i kariérou jeho bratrů Quinna a Lukea, kteří hrají také v NHL. „Sám toho moc nesbírám, ale táta je obrovský sběratel. Vím, že by pro něj měl speciální místo,“ uvedl hrdina olympijského finále.