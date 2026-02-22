Napínavým finálovým soubojem mezi Kanadou a Spojenými státy vyvrcholil hokejový turnaj pod pěti kruhy. Nakonec ho rozhodl v prodloužení Jack Hughes, jenž zařídil výběru USA zlato po 46 letech, když tehdy v Lake Placid Američané šokovali hokejový svět.
Autor zlatého gólu Hughes: Stále tomu nemohu uvěřit. Pro všechny Američany je to neskutečná výhra
„Stále tomu nemohu uvěřit. USA – Kanada, byl to naprosto neuvěřitelný zápas, opravdu skvělé utkání. Oni mají tolik úžasných hráčů... Ale my máme skvělý tým,“ hlásil hrdina prodloužení s vítězným úsměvem, v němž mu po zásahu holí v průběhu utkání chybělo pár zubů. „Takhle přesně jsme to chtěli – jít na Kanadu a porazit je. Pro všechny Američany je to neskutečná výhra,“ dodal Jack Hughes.
Rozhodl po 101 sekundách z prodloužení, když si zpracoval nahrávku, kterou mu adresoval Zach Werenski, a prostřelil strážce kanadské branky Jordana Binningtona ranou pod jeho levý beton. Druhou asistenci si připsal gólman Connor Hellebuyck a korunoval tak svůj fantastický výkon. Kanada vyhrála na střely na branku 42:28, Hellebuyck jen jednou inkasoval a měl obrovský podíl na tom, že jeho tým udržel i ve finále stoprocentní úspěšnost na turnaji při hře v oslabení.
Američané ustáli ve druhé části i přes minutu a půl početní nevýhody ve třech proti pěti. „Hellebuyck byl prostě šílený,“ vyzdvihl brankáře Jackův bratr Quinn. „Kanada má neskutečný tým. Viděli jste jim ve tváři, co to s nimi dělá. Hokej nikdy nebyl rychlejší. Nikdy v něm nebylo více dovedností. A oni mají v týmu několik mimořádných hráčů, kteří jednou vstoupí do Síně slávy. Přesto jsme to zvládli,“ jásal Quinn Hughes.
Věřil, že díky velkému triumfu se ještě rozšíří řady těch, kteří budou toužit prožít jednou něco podobného. „Snad jsme zase trochu pomohli tomu, že hokej v naší zemi poroste. A někoho to bude inspirovat, až uvidí film o tom, jak jsme tady vyhráli. Stejně jako nás inspiroval ‚zázrak na ledě‘. Všechno to bylo ještě o to speciálnější, že u toho mohly být děti Johnnyho Gaudreaua,“ připomněl Quinn Hughes tragicky zesnulého útočníka, jehož památku Američané hned po utkání připomněli.
„Pro všechny z nás tohle hrozně moc znamená. Stejně tak i pro celý americký hokej. Je za tím ohromná hrdost, že jsme mohli obléci tento dres a snažit se dokázat něco jedinečného, vytvořit tady svůj vlastní příběh. Je to už dlouho od doby, co byl tým USA na špici hokejového světa. Jsme na tento moment nesmírně hrdí,“ prohlásil útočník Jack Eichel.
„Tým byl sestaven s ohledem na osobnosti hráčů. V celé sestavě jsme měli těch osobností spoustu. Na světě máte milovníky whisky i ty, co mají rádi mléko. V tomto týmu však máme spoustu těch, kteří preferují whisky,“ přidal originální komentář hlavní kouč amerického týmu Mike Sullivan.
Kanaďané přes skvělý výkon smutní
Kanaďany čeká nelehký návrat domů. Jubilejnímu desátému olympijskému zlatu byli velmi blízko. Jenže neuspěli. A stříbro v zemi, kde je hokej náboženstvím, s trochou nadsázky nikoho nezajímá.
„Pro nás je to mimořádné zklamání. Sníte o tom, jak zažijete tyto okamžiky, ale prostě to nešlo naším směrem. Dali jsme do toho absolutně všechno, ale ani to nestačilo. Měli jsme spoustu šancí, ale občas se stane, že pro sebe zápas ukradne soupeř. Odvedl skvělou práci,“ řekl kanadský útočník Sam Bennett.
„Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaký jsem kdy viděl od týmu, jehož jsem byl součástí. Myslím, že jsme byli vážně dobří, hlavně pak v posledních čtyřiceti minutách,“ poznamenal obránce poražených Drew Doughty.
„Myslím, že to byl bezchybný výkon. Na hráče nemohu být více hrdý. Nemohli ze sebe vydat více a krváceli za červenou a bílou. Udělali úplně vše, co jsme po nich chtěli. Po zápase s Finskem (v semifinále) jsem si myslel, že nemůžeme zahrát lépe, ale oni mi dokázali, jak se mýlím, byli jedineční,“ ocenil své svěřence trenér Jon Cooper.