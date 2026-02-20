Česká biatlonová výprava na olympiádě v Itálii medaili zatím nezískala. V individuálních závodech se k ní přiblížil Michal Krčmář šestým místem v hromadném závodě. Pátou příčku obsadily ve štafetě české ženy. Oproti dřívějším letům jde o ústup ze slávy. Prezident biatlonového svazu Jiří Hamza si však nemyslí, že tým za konkurencí zaostává.
Hamza o biatlonových výkonech: Nemyslím si, že nám ujíždí vlak
Krčmář bojoval ve svém posledním olympijském závodě o medaili. Udělal ale čtyři chyby na poslední střelbě a skončil „až“ šestý. V ženském biatlonu si z Češek drží nejlepší výsledek Tereza Vinklárková, která skončila na jedenácté příčce.
Hamza hodnotí výkon Vinklárkové pozitivně. „Terka odvedla úžasný výkon, velmi dobře tady jezdí na lyžích a střílí. Takže jedenácté místo je úžasný úspěch,“ zhodnotil překvapivý výsledek české závodnice.
I přesto, že čeští reprezentanti a reprezentantky nestáli na stupínku vítězů, si však nemyslí, že za konkurencí zaostávají. „Samozřejmě bychom chtěli jezdit o medaile. Nemyslím si ale, že nám ujíždí vlak, to pole je strašně vyrovnané,“ je přesvědčen. „Konkurence v biatlonu je obrovská oproti jiným disciplínám. Ale ambice jsme měli vyšší,“ připustil nakonec.
Mužská štafeta na současné olympiádě se nejlépe umístila na šestém místě a ženy na pátém. „Samozřejmě, to je spokojenost,“ těší Hamzu. „I s tou mix štafetou, kde bohužel poslední úsek Markétě (Davidové) zdravotně nevyšel,“ dodal. Davidová se dlouhodobě potýká s výhřezem ploténky. Po olympiádě proto ze zdravotních důvodů ukončí sezonu.
Na Hrách ale chtěla startovat. „Kdyby to bylo nehratelné, tak by se ihned řeklo, že to nejde. Markéta si přála startovat na olympiádě. Kdyby nám řekla ona nebo lékaři, že to nejde, tak by určitě nejela,“ řekl Jiří Hamza, který stav české biatlonistky konzultoval se specializovanými lékaři.
Z biatlonistek uspěla Vinklárková
Tereza Vinklárková byla na Hrách nejlepší z Češek, biatlonovou budoucnost na ní ale stavět nelze. Sama avizovala, že to byly její poslední Hry. „Je jasné, že nás čeká generační obměna. Určitě mladé závodnice přeřadíme do áčka,“ potvrdil prezident českého biatlonového svazu.
Čeští biatlonisté brali na olympiádě v Soči (2014) šest medailí. To už je ale poněkud vybledlá vzpomínka. „Tenkrát to byly úplně úžasný roky a všechno děláme, abychom je zopakovali. Asi je už nikdy nezopakujeme v takové míře, ale bylo to něco nezapomenutelného,“ vzpomíná Hamza.