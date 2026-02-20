Michal Krčmář zajel ve svém velmi pravděpodobně posledním olympijském závodu druhý nejlepší výsledek pod pěti kruhy v kariéře. Stříbrný muž sprintu z Pchjongčchangu se rozloučil v tentokrát větrné Anterselvě šestým místem v hromadném závodu, byť na závěrečné střelecké položce čtyřikrát chyboval. O skvělý výsledek zabojoval ve finiši a potvrdil, že mu zdejší cílová rovinka svědčí.
Krčmář: Hoďme za hlavu, co se nepovedlo. Bude se řešit jen šesté místo
„Asi každého závoďáka bude hlodat ten červíček, když ví, jak to bylo rozjeté. Ale zároveň to bylo strašně daleko,“ poznamenal v cíli Krčmář.
Zároveň byl za výtečný výsledek rád. „Hoďme za hlavu, že se v závodě něco nepovedlo, už zítra se bude řešit jen šesté místo,“ dodal pětatřicetiletý reprezentant, který zaznamenal nejlepší individuální počin v této sezoně.
Od začátku si byl vědom, že vítr na střelnici může udělat své, a proto si chtěl pohlídat úvodní dvě položky. „Hodně, hodně jsem si dával záležet na ležkách, protože jsem věděl, že i v poryvech je dokážu odstřílet čistě,“ nastínil.
A pak už jen čekal, co udělají stojky. Pokud by v závěru zastřílel bezchybně, vyrazil by do posledního kola v boji o bronzovou příčku. Jenže kolo větrného štěstí mu ukázalo na čtyřku. Poryv za poryvem trápily i další, a tak Krčmář stále měl o co usilovat.
„Neřekl bych, že to bylo (závěrečná střelba) ‚all in‘, ale byly tady takové podmínky, že to bylo celé sfouknuté vpravo. Viděli jsme, že to někomu sedlo a někomu ty střelby vyšly hrozně,“ řekl trenér Michael Málek. „Zvedl se tu poryv. Když přijel Dále Skjevdal, tak tady bylo skoro bezvětří a pak se to postupem času začalo zvedat. Nechci to omlouvat, ale ty podmínky nebyly úplně dobré,“ doplnil kouč.
„Trochu jsem se bál, že bych tam prostál delší čas a nedopadlo by to o moc lépe,“ poznamenal Krčmář, proč odstřílel poslední stojku za bezmála 24 sekund.
„Poslední, co jsem vnímal, bylo, že Dale dal nulu a odjíždí. Potom už si ze střelby nepamatuju vůbec nic. Nastavení tam nebylo špatné, ale výsledek byl odstrašující. Podmínky byly divoké,“ přiblížil Krčmář.
Závěrečné kolo už hodně bolelo, přesto dokázal v posledních metrech předjet dva soupeře. „Tam jsem byl úplně mrtvej… Ale ten finiš mi tady asi vyhovuje, Botn s Nawratem na rovince nahoře úplně odešli, ještě jsem našel zbytky sil,“ vyprávěl se zápalem.
Na další olympiádu to nevypadá, poslední sezona by to však v Krčmářově podání být nemusela. „Prezident (šéf svazu Jiří Hamza – pozn. red.) mi v cíli zakázal skončit, tak jsem mu říkal, že bude muset zavolat manželce, že to není jen o mně,“ doplnil Krčmář.