V „české“ skupině A vstoupili vítězně do olympijského turnaje Švýcaři, kteří přehráli Francouze 4:0. Tým s helvétským křížem těžil z rychlého úvodu, když první dva góly padly do času 3:06. Čtvrteční program nabídne kromě utkání Česko – Kanada od 16:40 také duely Lotyšsko – USA (od 21:10, oba na ČT sport) a Německo – Dánsko (od 21:10 na ČT sport Plus).
Francouzi vzdorovali, ale Švýcarům stačil povedený start
Švýcaři udeřili už po 55 sekundách, když se prosadil v přesilové hře Damien Riat. Po třech minutách hry si vzal puk obránce Janis Moser, prokličkoval půlku hřiště a prudkým švihem navýšil náskok.
Francouzi si vytvořili několik dobrých příležitostí, ale skvělým výkonem se blýskla hrající legenda švýcarského hokeje – nestárnoucí brankář Leonardo Genoni. Ve třetí třetině pak místo snížení padl gól opět do francouzské sítě, když pojistku přidal Timo Meier. Stejný hráč poté v samotném závěru skóre uzavřel.
Výsledky turnaje hokejistů
Skupina A (Santa Giulia Arena):
Švýcarsko – Francie 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Riat (Kurashev, Andrighetto), 4. J. Moser (Fora), 51. Meier (Josi, Kukan), 57. Meier (Moser, Fiala). Rozhodčí: Pochmara (USA), Schrader (Něm.) – Davis, Murray (oba USA). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 10 627.
Švýcarsko: Genoni – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, J. Moser, Fora, Marti – Fiala, Hischier, Thürkauf – Andrighetto, Malgin, Niederreiter – Kurashev, P. Suter, Meier – Riat, Jäger, Bertschy – S. Schmid. Trenér: Fischer.
Francie: A. Keller – Boscq, Gallet, Chakiachvili, Cantagallo, Crinon, Guebey, Dair, Thiry – S. Treille, Addamo, Douay – Texier, S. Da Costa, Bertrand – Perret, Bellemare, Fabre – K. Bozon, Boudon, Rech. Trenér: Y. Treille.