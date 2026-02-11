Ostrý vstup do olympijského turnaje čeká české hokejisty. Trenér Radim Rulík mluvil před utkáním především o disciplíně – právě počet vyloučení podle něj může být klíčový. Přímý přenos utkání sledujte ve čtvrtek od 16:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
Nesmíme se od Kanady nechat vyprovokovat, nabádá Rulík k disciplíně
„Kanada je strašně nebezpečná v tom, že má bruslařskou kvalitu, taky na puku. Dovede proti soupeřům využít své taktiky. Nebudou nám chtít dát prostor, budou chtít odebírat puky a okamžitě kontrovat do otevřené obrany. To je jejich hra, na to se musíme zaměřit,“ řekl Rulík. Důležité podle něj bude do utkání dobře vstoupit. „Abychom se střídání od střídání zlepšovali. A neměli přehnaný respekt, ale odvahu. Abychom věřili, že máme svou sílu,“ podotkl.
Stejně jako v minulosti i tentokrát několikrát poukázal na disciplinovaný výkon a hru bez faulů. „Loni ve finále Four Nations byl jen jeden vyloučený. Apelujeme s tím na hráče. Loni s Amerikou na mistrovství světa jsme si to vyloučeními pokazili. To by nás mělo strašit, to by měl být příklad, jak to být nemá,“ poukázal Rulík na poslední utkání základní skupiny loňského MS, ve kterém měl český tým jedenáct vyloučení a v oslabení ve třetí části inkasoval dva klíčové góly. „Nesmíme se nechat k ničemu vyprovokovat, nic neoplácet, všechno odmakat nohama. To bude téma přípravy,“ prohlásil.
Tématem olympijského turnaje jsou i rozhodčí. Polovina jich bude z NHL, polovinu delegovala Mezinárodní hokejová federace (IIHF). A „pískat“ se bude podle pravidel IIHF. „Uvidíme, jaký metr rozhodčí nastaví. Můžou vyprávět cokoliv, ale až zápasy ukážou, jak to budou posuzovat. Musíme se tomu co nejrychleji přizpůsobit, abychom nebyli vylučovaní. Nedali soupeři šanci k přesilovkám. Špičkové týmy je mají strašně silné,“ řekl Rulík.
Češi také v úterý trénovali v Miláně za „zavřenými dveřmi“. Podle Rulíka to bylo hlavně proto, aby měli hráči klid. „Neuzavřeli jsme je kvůli tomu, že bychom chtěli něco schovávat. Ale proto, když vidíte mumraj lidí a má se trénovat, tak aby hráči měli koncentraci. Z tohoto důvodu. Aby se koncentrovali na to, co chceme dělat, na čem chceme pracovat. Chtěli jsme, aby na tréninku bylo méně lidí,“ vysvětlil Rulík.