Před 10 lety debakl a otřes mozku. Teď chci proti Kanadě úplně jiný zápas, říká Faksa

Do národního týmu se vrací poprvé od roku 2019, kde byl blízko medaili. Radek Faksa má zase do reprezentačního hokeje obrovskou chuť a vyhlíží první duel hokejového olympijského turnaje proti Kanadě a hlásí: „Těšil jsem se na to, už od Vánoc to mám v hlavě. Jsem rád, že tady můžu být.“ Útočník Dallasu si přeje kompletně jiný příběh než před 10 lety na Světovém poháru.
Probíhala 18. minuta první utkání Světového poháru 2016 v Torontu. Přišla rána. Ryan Getzlaf si najel Faksu a likvidačním zákrokem mu ukončil zápas. Otřes mozku a k tomu porážka 0:6. Na turnaji best-on-best se český útočník představí opět po 10 letech. „Nemám na to dobré vzpomínky. Doufám, že se to teď obrátí a bude to úplně jiný scénář. Musíme začít lépe a prvních deset minut hrát jednoduše,“ velí Faksa.
Naposledy se představil v národním dresu v roce 2019. Na šampionátu v Bratislavě mu těsně unikla bronzová medaile po prohře 2:3 po nájezdech s Ruskem. „Už se na to strašně těším. Hrávali jsme poslední roky strašně dobře v play-off, nikdy nebyla šance přijet na mistrovství světa. Teď jsem na jednom z nejlepších turnajů za posledních deset let. Je to splněný dětský sen. Ještě když jsme vyrůstali v době Nagana,“ připomněl.
Olympijská atmosféra v Miláně na něj ihned zapůsobila. „Je super být s klukama zase po kupě. Hodně dlouho jsme se nesešli. Některé kluky jsem třeba ani nepotkal, nikdy jsem si s nimi nezahrál. Zatím si nemůžeme na nic stěžovat, tréninky jsou super. Podmínky máme dobré. Těšíme se na zápas,“ vyhlíží Faksa duel proti favorizované Kanadě.
Connor McDavid, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, to je jen výčet tří velkých hvězd. V kádru javorových listů jich je spousta. „To bychom se mohli věnovat skoro každému hráči. Musíme se soustředit hlavně sami na sebe a turnaj začít dobře. Máme natrénované a máme super tým. Jde o první zápas, nikdo nehrál žádný přátelák. Může to být malá výhoda pro nás, ale určitě Kanada na nás bude chtít vletět, protože na takový turnaj všichni čekali strašně dlouho,“ uvedl dvaatřicetiletý hráč.
Vhazování studuje do detailu
V NHL platí za výborného defenzivního specialistu. Pod pěti kruhy se jeho schopnosti budou obzvlášť hodit, stejně jako dovednosti na vhazování. „Trochu rozdělili ty centry do tří silných útoků. Určitě to nebude nic jednoduchého. Dívám se vždy na sestavu před zápasem. Poprosím videotrenéra, ať mi sestříhá klipy, proti komu půjdu na buly, ať vím, co očekávat. Každá maličkost na buly rozhoduje,“ uvědomuje si Faksa.
V Dallasu má v této sezoně úspěšnost buly na 54 procentech a protivníky má nastudované. „Crosby na to jde třeba technicky, je strašně silný na forhendu. Vždycky si puk ometá o mantinel a pak si ho sám vyzvedne. Jen řekne křídlu, ať zablokuje obránce a zahraje si to na ten mantinel. Viděl jsem, že to začíná dělat i McDavid. Strašně těžko se proti tomu hraje,“ všiml si opavský rodák.
V úvodním duelu v Miláně narazí na parťáka z kádru Stars Thomase Hartleyho. „Potkáváme se při hře v oslabení. Mám ale ke všem klukům v Dallasu blízko, je tam super parta. Už jsme se o olympiádě bavili, letěli jsme spolu v letadle a byli jsme na obědě před odletem ještě s Peterem DeBoerem, asistentem trenéra Kanady. Určitě by bylo super vyhrát a dát jim to sežrat,“ pousmál se Faksa.
Faksa je s parťáky na zápas dobře naladěný, v olympijské vesnici je o zábavu postaráno. „Máme tam takový mini ping-pong. Hráli jsme kolotoč, kopec srandy. Nikdo mě ještě neporazil, tak to mě také těší. Zatím jen s Pastou jsem to měl 2:1 na sety a 11:9 v posledním setu. S Pastou jsem se zapotil, jinak to šlo hladce,“ pousmál se Faksa. Další zápolení bude o dost vážnější, s jedním z největších favoritů na olympijské zlato.