Utkáním obhájců zlata z Finska s obhájci bronzu Slováky začíná v Miláně olympijské klání hokejistů. Díky návratu hráčů NHL pod pět kruhů po 12 letech je turnaj jednou z nejočekávanějších událostí Her. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Milán Cortina 2026
ŽIVĚFinsko – Slovensko 1:1
Švédsko, které před čtyřmi lety v boji o bronz podlehlo Slovákům, se večer utká s domácími Italy, česká reprezentace do bojů zasáhne ve čtvrtek proti Kanadě. Nový olympijský šampion bude znám 22. února, Kanada a USA jsou největšími favority.