ŽIVĚFinsko – Slovensko 1:1


11. 2. 2026Aktualizovánopřed 49 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Finsko – Slovensko
Zdroj: ČT sport

Utkáním obhájců zlata z Finska s obhájci bronzu Slováky začíná v Miláně olympijské klání hokejistů. Díky návratu hráčů NHL pod pět kruhů po 12 letech je turnaj jednou z nejočekávanějších událostí Her. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Švédsko, které před čtyřmi lety v boji o bronz podlehlo Slovákům, se večer utká s domácími Italy, česká reprezentace do bojů zasáhne ve čtvrtek proti Kanadě. Nový olympijský šampion bude znám 22. února, Kanada a USA jsou největšími favority. 

