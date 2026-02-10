Biatlonistka Markéta Davidová by byla nerada, aby její nepovedený finiš v nedělní smíšené štafetě byl jejím posledním vystoupením na olympijských hrách. Zároveň ale nechce zabírat místo ostatním, pokud nebude zdravotně v pořádku. „Vždycky jsem myslela, že jsem nesmrtelná, že všechno ubojuju nějakou vůlí a nastavením, ale občas to tělo prostě jde proti,“ řekla.
Davidová k nedělní štafetě: Bylo to hrozné, takový pád jsem nečekala
„Bylo to hrozné. Myslím si, že to muselo být vidět i kolem trati. Čekala jsem, že asi nebudu na úrovni, na které jsem byla v lednu, ale nečekala jsem, že spadnu takhle nízko,“ zhodnotila Davidová zpětně nedělní štafetu, v níž měla druhý nejhorší úsek ze všech finišmanek, musela na trestné kolo a klesla z pátého na jedenácté místo.
Mrzí ji, že se to stalo právě ve štafetě a že pokazila týmový výkon. „Samozřejmě jsem to nešla z nuly, to bych si nedovolila na olympiádě závodit, aniž bych si vyzkoušela, že ten závod vůbec zvládnu. Ale myslím si, že něco jiného je trénink a něco jiného závod. A myslím si, že ty tréninky nebyly tak hrozné na to, jak hrozné to pak bylo v tom závodě,“ řekla.
Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 se od ledna opět potýká s bolavými zády, kvůli kterým vloni vynechala většinu sezony a absolvovala operaci vyhřezlé ploténky. Na trať se vrátila po takřka měsíční pauze. Záda ji přitom během závodu nebolela. „Nebolela, a to ani před závodem. Říkala jsem, že kdybych se na to před závodem ráno necítila, tak své místo přenechám. Holky na to byly ready jet místo mě. Určitě nejsem blázen, abych tu chtěla za každou cenu závodit. Myslím, že každý, kdo kdy něco dělal nebo závodil, tak to nechce dělat takhle, jako jsem ten závod jela já. Kdybych věděla, že to bude takové, tak bych do toho dobrovolně nešla,“ řekla.
„Ale samozřejmě je možné, že se to tělo nějakým způsobem brání. Protože ať chci, nebo ne, tak ho pokouším. A evidentně tam byl nějaký problém. Teď se můžeme jen dohadovat, čím to bylo,“ spekulovala. „Zpomalit se o minutu, to se nestane, když máte deset dní volno. Myslím si, že buď jde tělo proti, nebo byl ještě jiný problém. Teď mě dost bolely nohy, třeba i to mohlo hrát roli. To jsou ale všechno spekulace,“ dodala.
Nemyslí si ani, že by kvůli zdravotním potížím výrazně upravila techniku běhu. „Rozebírali jsme i některá videa s Perem Torvikem (konzultant na techniku běhu, pozn. redakce), který nám dělá rozbory, a ani on mi nepsal, že bych jezdila zásadně jinak. Myslím, že na tuhle otázku nikdy nedostaneme odpověď, co se stalo nebo co se děje. Můžeme fakt jen spekulovat. Bohužel už to nevrátíme,“ litovala.
Po závodě mixu se svolala i speciální porada. V týmu jí kolegové vyjádřili podporu. „Nikdo mi do očí neřekl, že by mi to vyčítal. A ani si nemyslím, že by se to dělo za mými zády,“ uvedla. „Musím ale říct, že na mém instagramu se strhla vlna pozitivních zpráv. Hrozně mě to překvapilo a potěšilo, že tam mám takovou komunitu, která za mnou stojí, i když se nepovedlo vše, co se mohlo nepovést. Moc si toho vážím a moc jim za to děkuju, protože si myslím, že to není samozřejmost,“ podotkla.
Kvůli potížím vynechá na OH středeční vytrvalostní závod na 15 km. „Samozřejmě bych byla nerada, kdybych olympijské hry končila takovýmhle závodem. Na druhou stranu vím, jaké to bylo, jak hrozné to bylo, a určitě bych nerada někomu brala místo. Myslím si, že je fajn, že si zazávodí i holky, které tady vlastně závodit třeba neměly, kdybych byla v pořádku. Takže myslím si, že nějaké plusy to určitě má, a moc jim to přeju, protože to místo jsme si tady nazpět prostě vyjely. Myslím si, že si každý zaslouží tu šanci,“ shrnula devětadvacetiletá reprezentantka s tím, že kdyby to nějakým způsobem šlo trošku nahoru, ráda by si ještě zazávodila.
Po vytrvalostním závodě přijde na řadu v sobotu sprint. „Ještě je relativně čas, takže není potřeba rozhodovat se hned. Myslím, že se uvidí a je ještě dost času to vyzkoušet. Občas to ale prostě vyzkoušíte, cítíte se při tréninku dobře (...) a pak přijde závod a není to ono. Moje paní psycholožka mi včera napsala dobrou větu, že za každé rozhodnutí pak musíme nést zodpovědnost. Což je pravda. Pokud bych do toho šla a nevyšlo to (...), budu holt vědět, že jsem pro to udělala všechno. To jsem udělala i doteď, ale některé věci fakt nejsou předvídatelné,“ doplnila Davidová.