Závod smíšených štafet nebyl vůbec špatně rozjetý, Češi bojovali o elitní šestku. Finišmanka Markéta Davidová, která se vrátila po vynucené pauze způsobené bolestmi zad, nakonec dovezla kvarteto na jedenáctém místě. Na trati výrazně ztrácela a po střelbě vestoje musela na trestné kolo. Sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář nechtěl nikomu nic vyčítat. Zdravotní problémy Davidové neviděl jako klíčový faktor.
Rybář o Davidové: Zásadní problém nebyl v zádech, spíš je to následek pauzy
„Markéta je z toho hrozně špatná. Nemyslím si, že by byl zásadní problém v zádech, je to spíš následek té pauzy. V tomhle směru uvidíme, co bude,“ prohlásil pár chvil po konci závodu Rybář.
V polovině klání byli Češi pátí, Tereza Voborníková pozice držela. Davidová ovšem od prvních metrů výrazně ztrácela na trati. Po střelbě vestoje musela na trestné kolo a klesla na deváté místo. V samém závěru předstihly Davidovou ještě dvě soupeřky. Jen v běhu měla manko na nejlepší v součtu minutu a čtvrt. Na rozhovory nedošlo.
„Takový je biatlon. Pokud chcete jet o medaili, musíte do jisté míry riskovat i na olympiádě. Na tom úseku jsme ztratili, s tím nic nenaděláme,“ přiznal Rybář.
Za složením štafety si stál. „Vím, že bude spousta lidí chytrých, určitě jsme toužili po medaili, chtěli jsme pro to udělat maximum. Nemůžeme to nikomu vyčítat. Na trestném kole byli jiní závodníci, mají dneska medaili, mohli jsme tam být možná taky. Skončili jsme tak, medaili nemáme, budeme bojovat dál.“
„Kdyby závodník jet nechtěl, nikdo z realizačního týmu ho nedonutí. Sportovec s tím musí být ztotožněn,“ poznamenal k výběru čtveřice pro závod.
Rybář připustil složitost nominace. „Je to velice silný závodník a na olympiádě ho chcete mít,“ uvedl na adresu Davidové.
„Pokud se na to připravujete, tak to nejhorší může být, že nebudete moct startovat. Probírali jsme to nahoru dolů. (…) Porovnávali jsme individuální starty, běžecké ztráty, střelecké časy…“ vypočítával Rybář.
Připustil i jiné složení, kdyby se štafeta jela v podobném gardu jako v Novém Městě na Moravě, tedy kdyby začínaly biatlonistky. „Asi kdyby ty úseky byly jinak, byla by Jessica (Jislová) na začátku, rozjíždění se jí osvědčilo.“
Realita ovšem byla jiná. „Do dalšího závodu budeme nasazovat závodnice, které budou mít tu největší šanci uspět,“ uzavřel Rybář.