Markéta Davidová vynechá středeční individuální závod biatlonistek v Anterselvě. Česká ženská jednička měla v pondělí jen lehčí trénink mimo areál, zůstává ale součástí týmu. Bude se šetřit na sobotní sprint, uvedl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. Ze zdravotních důvodů vynechá nejdelší biatlonový závod i Tomáš Mikyska.
Davidová po nezdaru ve štafetě vynechá individuální závod, nepojede ani Mikyska
Davidová absolvovala vloni operaci vyhřezlé ploténky. Letos v lednu se jí bolesti zad vrátily, vynechala kvůli tomu lednové dva díly Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě.
Na trať se vrátila v neděli – v úvodním olympijském závodě smíšených štafet ale neuspěla. Jako finišmanka se propadla vinou pomalejšího běhu a trestného kola z pátého na 11. místo.
Vytrvalostní závod na 15 kilometrů pojedou ve středu v Anterselvě Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Do úterního závodu mužů zasáhne Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Mikysku nahradí Petr Hák.
„Tomáš se tu potýkal s lehčím nachlazením. Proto se na pár dní přesunul do olympijské vesnice, která je níž. Teď už je ale v pořádku a bude se připravovat na sprint,“ uvedl trenér Michael Málek.
Šestadvacetiletého Horniga čeká olympijská premiéra v individuálním závodě. Pokusí se navázat na střelbu z nedělní smíšené štafety, kde trefil všech deset terčů bez jediné opravy.
„Určitě je to hodně důležitý okamžik. Z toho závodu mám docela respekt, protože ta dvacítka tady hodně prověří,“ uvedl Hornig.
„Ten závod se musí rozjet hodně hlavou. Sám jsem si to tu vyzkoušel pár let zpátky při jednom ze sprintů, že když se to přepálí, tak na konci závodu ty síly nejsou,“ řekl Hornig.
Pětatřicetiletý Krčmář startuje na čtvrté olympiádě. Ve vytrvalostním závodě byl nejlépe sedmý před osmi lety v Pchjongčchangu. V roce 2022 skončil v Pekingu na 59. místě.
„U mě bude taktika neměnná. Do závodu si chci najet, abych tělo rozproudil, rozdýchal a abych ho nezatavil hned na začátku, protože těch dvacet kilometrů je fakt dlouhých,“ řekl Krčmář.
Olympijská premiéra čeká také Háka, který nahradil v nominaci Jonáše Marečka. „Já jsem sem jel a doufal, že se tu alespoň v jednom závodě představím. Nejsem rád, že Tomáše potkaly nějaké problémy, ale jsem rád, že můžu startovat. To se neodmítá,“ doplnil dvaadvacetiletý závodník.