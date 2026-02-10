Na středeční individuál v Anterselvě se Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková vesměs těší. Biatlonistky jsou spokojené i s tratí, některým po delší pauze závod připadá jako začátek nové sezony.
Biatlonistky před individuálem: Splněný sen a skoro jako nový start sezony
„Je to opravdu pro mě splněný sen,“ podotkla Vinklárková. „Vlastně je to to, co jsem si vždycky přála: Zamávat domů ze startovní brány z olympiády a jsem fakt moc ráda, že tady můžu být.“ Trať se jí líbí, i když to neznamená, že by jí vyhovovala. „Opravdu bych chtěla, aby se mi nějaký ten individuál řádně povedl. Dneska jsem dobře naladěná a musím tady ukázat to nejlepší,“ říká.
„Nechci to zakřiknout, ale patnáctku jsem tady jela a rozhodně to je jedna z mých oblíbených tratí,“ dodává Voborníková.
„Těším se hodně. Akorát mi přijde, že už je strašně dlouhá doba, kdy jsem naposled závodila, tak to bude takový skoro jako nový start sezony,“ říká Jislová. Nechce to zakřiknout, ale cítí se podle svých slov nejlépe za posledních deset měsíců. „V tréninku to zatím jde, ale cítím, že už na mě jde ta nervozita, takže se budu snažit s tím nějak trošku pracovat a nepustit si to úplně k sobě,“ říká.
„Už jsem tady dlouho a mám takový pocit, že čím blíž jsou ty závody, tím míň jsem na ně připravená. Takže vlastně nevím, jestli ta taktika byla ta nejlepší, ale věřím, že v ten závodní den to prostě přijde a bude to ono,“ říká Charvátová.
Trať je podle ní klouzavá a dobrá. „Myslím si, že když to srovnám s jinými tratěmi, trojkami ve svěťáku, tak tahle není o nic těžší než dvaapůlka a je naprosto v pohodě. Myslím, že to půjde,“ hodnotí.
Je ráda, že se začíná individuálem, protože od něj nemá příliš velká očekávání. „Já zásadně střílím na jeden nádech, ale na hodně hluboký nádech, takže si sjedu pod terč tak nízko, až to asi také není úplně dobré. Každopádně jsem tady jela tréninkový závod a nestřílela jsem dobře, takže jsem ráda, že jsem si to zkusila. A opravdu přiznávám, je to velmi těžké a je potřeba si před tou střelnicí hodně zpomalit,“ dodává.