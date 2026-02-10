Do své nejsilnější disciplíny nastoupí na zimních olympijských hrách Jan Zabystřan, v Bormiu je na programu superobří slalom, v němž v prosinci ve Světovém poháru triumfoval. Biatlonistky bez Markéty Davidové absolvují vytrvalostní závod, turnaj rozehraje mužský tým v curlingu a české zastoupení bude mít i závod v severské kombinaci. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Co neminout ve středu: Zabystřan pojede super-G, biatlonistky zabojují v individuálu
Zabystřan šokoval sjezdařskou elitu 19. prosince ve Val Gardeně, kde vyhrál super-G se startovním číslem 29. Vedle toho si připsal ještě dvě 14. místa a v hodnocení disciplíny mu patří osmá pozice. Hodnocení SP vede Švýcar Marco Odermatt, který má před sebou další útok na zlato, jež mu ve dvou dosavadních závodech v Bormiu uniklo. Jako jediný vyhrál v této sezoně dva superobří slalomy a cítí se v této disciplíně určitě jistější než jeho krajan a už dvojnásobný olympijský vítěz Franjo von Allmen.
V biatlonovém areálu se schyluje k další francouzsko-italské bitvě. Ve vytrvalostním závodě žen má domácí legenda, pětatřicetiletá Dorothea Wiererová, která po sezoně ukončí kariéru, zřejmě největší šanci na první olympijské zlato.
Na této trati v Anterselvě před šesti lety triumfovala na mistrovství světa a v prosinci vyhrála úvodní vytrvalostní závod v Östersundu. Ve smíšené štafetě ale potvrdila vynikající formu Francouzka Lou Jeanmonnotová, která vede Světový pohár i pořadí v disciplíně.
Kvůli pokračujícím zdravotním problémům se zády nebude na trati Markéta Davidová, mistryně světa ve vytrvalostním závodě z roku 2021. Při předolympijské generálce v Novém Městě na Moravě si z českého týmu vedla nejlépe Tereza Voborníková, která tam skončila na desátém místě.
V krasobruslařské soutěži tanečních párů má po prvním dnu nakročeno k obhajobě zlata Francouz Guillaume Cizeron, který se vrátil na led s novou partnerkou Laurence Fournierovou Beaudryovou a už stihli získat titul mistrů Evropy. Ve středečním volném tanci lze ale očekávat útok Američanů Madison Chockové s Evanem Batesem. Trojnásobní mistři světa, kteří v Miláně přispěli ke zlatu v družstvech, mají jen minimální ztrátu.
Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi jsou po rytmickém tanci čtrnáctí a mohou vylepšit 16. místo z Pekingu. Jejich mladší kolegové Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou při olympijské premiéře o tři příčky níž. Z původních 23 párů na startu zůstalo v soutěži jen dvacet nejlepších.
Premiéra pod pěti kruhy pro curlingový mužský tým
Olympijský debut zažije český tým mužů v curlingu. Účast na Hrách si pod taktovkou skipa Lukáše Klímy poprvé zajistil sedmým místem na loňském mistrovství světa v Kanadě. Na úvod ho čekají Američané, které na šampionátu porazil 7:6 až v dodatečném endu. A bylo to poprvé po 11 letech, kdy proti nim Češi uspěli.
První ze tří závodů čeká ve Val di Fiemme sdruženáře – dopoledne skok na středním můstku a po přestávce běh na deset kilometrů. Ve sportu, nad jehož olympijskou budoucností visí vzhledem k malému zájmu otazník, vládne Rakušan Johannes Lamparter.
Lepšími běžci jsou ale norští bratři Jens a Einar Oftebrovi, a tak bude záležet na tom, s jak velkou ztrátou vyběhnou na trať po skokanské části. Počet startujících z jedné země byl snížen z pěti na tři, což řadí Jana Vytrvala a Jiřího Konvalinku do třetí desítky mezi 36 sdruženáři na startu.
Svět pozná také olympijské vítěze v rychlobruslení mužů na 1000 metrů, v jízdě v boulích žen a v obou sáňkařských závodech dvojic. Začne turnaj hokejistů, ale Češi do něj vstoupí až ve čtvrtek zápasem s Kanadou. Úvod obstarají Italové proti Švédům a Slováci s Finskem.