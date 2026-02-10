Milán Cortina 2026

ŽIVĚTuž je v semifinále sprintu. Individuál čeká biatlonisty


10. 2. 2026
Program Her pokračuje lyžařským sprintem. Už v semifinále je v něm Jiří Tuž. Odpoledne se v individuálním závodě představí čtveřice českých biatlonistů, vyvrcholí také curlingový mix. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

V kvalifikaci klasického lyžařského sprintu uspěli z českých reprezentantů Kateřina Janatová, Jiří Tuž a Ondřej Černý. Česká lyžařka byla posléze ve čtvrtfinále blízko postupu, který jí utekl jen o centimetry. I tak byla Janatová se svým výkonem spokojená, cenila si i vítězství nad veteránkou Jessie Digginsovou.

Lépe se vedlo Jiřímu Tužovi, který na čtvrté místo z kvalifikace navázal suverénním výkonem ve čtvrtfinále. V závěru si mladý český lyžař mohl už jen hlídat svou pozici, postoupil komfortně z druhého místa a čeká jej boj o místo ve finále.

V semifinále bude jediným Čechem, Černý podobně jako Janatová těsně vypadl. Souboj o postupové druhé místo prohrál o pouhé dvě setiny. „Docházely mi síly, rval jsem to, co to šlo. Věřil jsem. Kopnul jsem tam nohu, ale soupeř byl rychlejší,“ řekl Černý o finiši.

Lyžařky zahájily týmovou kombinaci

Česká výprava má v týmové kombinaci dvojnásobnou účast. Barbora Nováková (+4,82) zajela ve sjezdu třiadvacátý, Elisa Maria Negriová (+8,63) pětadvacátý čas. Odpoledne na jejich výkony ve slalomu navážou Martina Dubovská a Alena Labaštová.

Ve vedení jsou Američanky, za které ve sjezdu nastoupila olympijská šampionka Breezy Johnsonová. Vedení bude ve slalomu hájit Mikaela Shiffrinová. Druhé jsou s drobným mankem šesti setin Rakušanky, následuje italská dvojice.

Kroupa v první kvalifikaci neuspěl

Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa obsadil v první části kvalifikace jízdy v boulích 24. místo a nedostal se mezi deset přímo postupujících do finále. Druhou šanci bude mít ve čtvrtek, kdy si účast v bojích o medaile zajistí v Livignu dalších deset závodníků.

Devatenáctiletý Kroupa dostal za svůj výkon známku 68,75, na přímý postup bylo potřeba o sedm víc. Hranici 80 bodů překonal pouze Japonec Ikuma Horišima. Přímo postoupili také favorizovaný Kanaďan Mikaël Kingsbury či obhájce prvenství Švéd Walter Wallberg.

Českého reprezentanta vystoupení potěšilo. „Pocity jsou super. Jsem nadšený, že jsem sjel jízdu v kuse a že mi skoky vyšly jako v tréninku,“ řekl. „Co se týče lyžování, s tím moc spokojený nejsem, protože spadla horší viditelnost a neviděl jsem tvar boulí tak, jak bych chtěl. Takže to nebylo nejčistší, nebylo to nejagresivnější. Mám nějaký základ a na tom základu budu stavět,“ uvedl Kroupa.

