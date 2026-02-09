Milán Cortina 2026

Olympijský program pokračuje. Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským ve svém posledním utkání porazili Estonce 8:4 a obsadili celkové osmé místo. Jan Zabystřan vstoupil do týmové kombinace dvacátou příčkou ve sjezdu. Naděje se vkládají do rychlobruslařky Nikoly Zdráhalové na trati 1000 m. Soutěže začnou také Romanu Koudelkovi a krasobruslařským párům Taschlerových a Mrázkových. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Jan Zabystřan má za sebou svůj druhý závod na olympijských hrách. Po čtyřiadvacátém místě ve sjezdu se na sjezdovku postavil znovu, tentokrát v první části týmové kombinace. Do cíle dojelo dvacet závodníků, mezi nimiž český lyžař obsadil poslední, dvacáté místo se ztrátou bezmála čtyř vteřin na vedoucí Italy. Odpoledne se umístění pokusí vylepšit ve slalomu Marek Müller.

„Zkusili jsme jiný setup, což asi nebyl správný směr. Cítil jsem, že je po sjezdu něco potřeba změnit. Upravili jsme lyžáky, vyměnili lyže. Zkusil jsem tvrdší model. Doufal jsem, že to bude na tvrdém povrchu trochu lepší, ale spíš se to o něco zhoršilo. Tolik jsem lyže necítil. Já jsem citový jezdec. Aspoň vím, že na super-G nemám vymýšlet ptákoviny a radši jet v osvědčeném setupu,“ uvedl.

Nedokázal přesně držet stopu. „Roli hrála i tma, na trať nebylo tolik vidět. V těchto podmínkách neumím předvést svou nejlepší jízdu. Musím se s tím naučit pracovat,“ řekl Zabystřan. „Nepředávám to Márovi s dobrou ztrátou, ale doufám, že si s tím nějak poradí,“ dodal ke slalomu, který začne ve 14:00.

S olympiádou se rozloučili curleři Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským. Ve svém posledním utkání porazili Estonce 8:4 a turnaj zakončili s bilancí tří výher, šesti porážek. Patří jim celkové osmé místo.

Právě se děje na OH

  • 12:23
    Olympiáda Krátké

    Vláda dnes potvrdila, že paraolympionici dostanou odměny za medaile z Milana a Cortiny d'Ampezzo stejné jako olympionici. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). 

  • 11:49
    Curling Krátké

    S olympiádou se rozloučili curleři Julie Zelingrová s Vítem Chabičovským. Ve svém posledním utkání porazili Estonce 8:4 a turnaj zakončili s bilancí tří výher, šesti porážek. Patří jim celkové osmé místo.

  • 11:32
    Lyžování Krátké

    Jan Zabystřan dokončil kombinační sjezd na 20. místě. Na nejrychlejšího Itala Giovanniho Franzoniho ztratil 3,88 sekundy. Do odpoledního slalomu od 14:00 nastoupí druhý z dvojice Marek Müller.

