České hokejistky zakončí skupinovou fázi na olympijském turnaji utkáním proti favorizovaným Kanaďankám. Poté, co v prvním utkání podlehly Spojeným státům a po nájezdech i Švýcarsku, si Češky v neděli zvedly sebevědomí proti Finkám, které zdolaly 2:0 a připsaly si první výhru. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚČesko – Kanada 0:1
Italky zdolaly Japonsko a zajistily si postup do čtvrtfinále
Italské hokejistky porazily ve třetím utkání na olympijských hrách v Miláně v základní skupině B Japonsko 3:2 a zajistily si postup do čtvrtfinále. Dvěma góly se pod vítězství podepsala Matilde Fantinová, díky níž vedly domácí hráčky po první třetině 2:0.
Domácí hokejistky dokázaly hodit za hlavu vysokou prohru 1:6 se suverénkami skupiny B Švédkami a získaly mimořádně cenné body. Japonky sice snížily na 1:2 a 2:3, ale na vyrovnání nedosáhly. Vítězný zásah si připsala v čase 40:37 Kristin Della Rovereová.
Zatímco z výkonnostně silnější skupiny A, v které hrají i české hokejistky, postoupí automaticky celá pětice do vyřazovacích bojů, ve skupině B jsou pro pět týmů k dispozici tři postupová místa.