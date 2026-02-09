Milán Cortina 2026

ŽIVĚČesko – Kanada 0:1


9. 2. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Kanada – Česko
Zdroj: ČT sport

České hokejistky zakončí skupinovou fázi na olympijském turnaji utkáním proti favorizovaným Kanaďankám. Poté, co v prvním utkání podlehly Spojeným státům a po nájezdech i Švýcarsku, si Češky v neděli zvedly sebevědomí proti Finkám, které zdolaly 2:0 a připsaly si první výhru. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Italky zdolaly Japonsko a zajistily si postup do čtvrtfinále

Italské hokejistky porazily ve třetím utkání na olympijských hrách v Miláně v základní skupině B Japonsko 3:2 a zajistily si postup do čtvrtfinále. Dvěma góly se pod vítězství podepsala Matilde Fantinová, díky níž vedly domácí hráčky po první třetině 2:0.

Domácí hokejistky dokázaly hodit za hlavu vysokou prohru 1:6 se suverénkami skupiny B Švédkami a získaly mimořádně cenné body. Japonky sice snížily na 1:2 a 2:3, ale na vyrovnání nedosáhly. Vítězný zásah si připsala v čase 40:37 Kristin Della Rovereová.

Zatímco z výkonnostně silnější skupiny A, v které hrají i české hokejistky, postoupí automaticky celá pětice do vyřazovacích bojů, ve skupině B jsou pro pět týmů k dispozici tři postupová místa.

Čtěte také

Snad nás výhra nad Finkami namotivuje, řekla Peslarová. Proti Kanadě velí hlídat brankoviště

9. 2. 2026

Snad nás výhra nad Finkami namotivuje, řekla Peslarová. Proti Kanadě velí hlídat brankoviště

SESTŘIHČeské hokejistky porazily Finsko a mají první výhru na olympijském turnaji

9. 2. 2026

České hokejistky porazily Finsko a mají první výhru na olympijském turnaji
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.