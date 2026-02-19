Co neminout v pátek: Biatlonisty čeká hromadný start, Zdráhalovou závod na 1500 metrů

Milán Cortina 2026

Biatlonisté Vítězslav Hornig a Michal Krčmář pojedou v pátek závod s hromadným startem. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová bude bojovat ve své hlavní disciplíně na trati 1500 metrů. Ve kvalifikaci skikrosu se představí Diana Cholenská s Lucií Krausovou a mezi akrobatickými skokany Nicholas Novák. Mužský hokejový turnaj pozná své finalisty. V pátek se rozdá sedm medailových sad.

Čeští biatlonisté zatím ani v jednom z individuálních závodů nepronikli do první desítky. Poslední šancí jsou závody s hromadným startem, k nimž se v obou kategoriích kvalifikovala jen nejlepší třicítka.

Pro páteční závod mužů si právo startu v Anterselvě vybojovali Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, v sobotu pojede jen Tereza Voborníková.

Francouz Éric Perrot, který v této disciplíně ovládl generálku v Novém Městě na Moravě, má už dvě zlaté medaile ze štafet a stříbro z vytrvalostního závodu.

Jeho největším soupeřem měl být podle vývoje Světového poháru Ital Tommaso Giacomel, ale domácí hvězda se zatím musí spokojit jen se stříbrem z mixu.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má šanci vylepšit desáté místo z kilometru. Na trati 1500 m se jí daří víc a při Světovém poháru v Hamaru byla dokonce čtvrtá.

Na loňském mistrovství světa obsadila páté místo a jedna velká soupeřka jí odpadla, protože tehdejší vítězka Joy Beuneová neuspěla v nizozemské kvalifikaci.

Nikola Zdráhalová
Zdroj: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

V pátek to bude v Miláně další souboj nizozemských rychlobruslařek s Japonkou Miho Takagiovou, která zatím ukořistila jen tři bronzy. Martina Sáblíková, která má z této trati bronz z roku 2010, potvrdila, že k tomuto závodu už nenastoupí.

První část pátečního olympijského programu bude patřit ženskému skikrosu. Do kvalifikace v 10:00 naskočí i dvě Češky, aby pak pokračovaly ve vyřazovacím pavouku. Zkušenější Diana Cholenská o minulou olympiádu přišla kvůli zranění. V této sezoně skončila nejlépe 19. ve švýcarské Arose.

Osmnáctiletá Lucie Krausová, dcera dvojnásobného mistra světa v této discipilíně, je nejmladší členkou české výpravy, v první sezoně mezi elitou teprve sbírá zkušenosti.

Skikrosu v posledních letech vládne Švédka Sandra Näslundová a ve Světovém poháru potvrdila, že je na obhajobu zlata z Pekingu připravena.

V programu je i dvakrát odložená soutěž v akrobatických skocích na lyžích s Nicholasem Novákem. Nejlepší skoky předvádějí čínští akrobati, triumf z Pekingu by rád zopakoval při pátém olympijském startu Čchi Kuang-pchu.

V pátek zasáhne do olympijského zápolení i jediná česká zástupkyně v short tracku Petra Vaňková. Na trati 1500 metrů v listopadu obsadila při Světovém poháru v Gdaňsku deváté místo a zopakovat mezi 36 rychlobruslařkami postup do finále B i pod pěti kruhy by pro ni bylo životním úspěchem.

Kanaďanka Courtney Saraultová se čtyřmi medailemi patří na hrách k největším sběratelům cenných kovů, ale zlato jí stále uniká.

Do hokejového semifinále postoupily jen týmy, které se vyhnuly předkolu. Odpoledne se utká Kanada s obhájci zlata z Finska a Seveřané věří, že by mohli favorita zaskočit stejně jako se jim to povedlo na minulém světovém šampionátu, kde vyhráli po nájezdech 2:1.

Na úvod turnaje sice prohráli se Slovenskem 1:4, ale od té doby inkasovali ve třech zápasech jen tři branky. Ve středu podobně jako Kanada unikli vyřazení vyrovnávacím gólem až v závěru.

Ve večerním zápase vyzvou Slováci úřadující mistry světa z USA. Před čtyřmi lety v Pekingu je vyřadili ve čtvrtfinále, a nakonec brali bronz. Uspěli i v posledním vzájemném zápase na mistrovství světa v roce 2024 a ve středu ušetřili síly, když jako jediný semifinalista rozhodli už v základní hrací době.

