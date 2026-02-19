Čeští curleři zakončili olympijský turnaj vítězstvím, obhájce zlata Švédy porazili 10:4. Jan Vytrval a Jiří Konvalinka jsou po skokanské části premiérového sdruženářského závodu dvojic na osmém místě ze 14 účastníků. Dvojnásobný medailista Metoděj Jílek se vrací na rychlobruslařský ovál ve své doplňkové disciplíně 1500 metrů. Krasobruslařský program vyvrcholí volnými jízdami žen a medaile si rozdělí i hokejistky. Vítězové budou korunováni poprvé i v novém olympijském sportu – skialpinismu.
ŽIVĚCurleři se rozloučili cennou výhrou nad Švédy, sdruženáři jsou po skocích osmí
Jílek má už dvě medaile z dlouhých tratí, na 1500 m je jeho nejlepším výsledkem ve Světovém poháru páté místo v posledním předolympijském závodě v Inzellu, předtím byl třikrát šestý. Všechny starty proměnil ve vítězství jednadvacetiletý Američan Jordan Stolz, který už má v Miláně dvě zlata z kratších tratí.
Finále ženského hokejového turnaje má stejnou podobu jako v minulých letech. Od olympijské premiéry v roce 1998 v Naganu hrají o zlato jen zámořské týmy s jedinou výjimkou. V roce 2006 v Turíně se do finále probojovaly Švédky, ty budou hrát tentokrát odpoledne se Švýcarskem o bronz.
V soutěži krasobruslařek jsou po krátkém programu v čele dvě Japonky, trochu nečekaně vede teprve sedmnáctiletá Ami Nakaiová. Ve volné jízdě lze očekávat útok její krajanky Kaori Sakamotové, protože trojnásobná mistryně světa má jen minimální ztrátu.
Curleři zakončili olympiádu vítězně
Tým skipa Lukáše Klímy při premiéře pod pěti kruhy obsadil s bilancí tří výher a šesti porážek osmé místo za triem mužstev, která v Itálii uspěla čtyřikrát. Na postup do večerního semifinále bylo potřeba vyhrát alespoň pět zápasů, v boji o medaile zůstaly Švýcarsko, Kanada, Norsko a Velká Británie.
Český tým završil působení na turnaji třetí výhrou po sobě a navázal na triumfy nad Čínou a Německem. Předtím postupně prohrál s USA, Švýcarskem, Norskem, Velkou Británií, Itálií a Kanadou.
Češi zahájili závěrečné utkání proti Švédům, kteří už také neměli šanci postoupit, lépe. Po třetím endu získali náskok 3:1 a vzápětí jejich vedení po chybě skipa Niklase Edina narostlo dokonce na 5:1.
Švédové sáhli ke změně skipa a postupně stáhli manko na rozdíl jednoho bodu. Češi ale v sedmém endu zapsali dva body a v osmém přidali další tři, načež zápas předčasně skončil.
Sdruženáři jsou po skocích osmí, vedou Němci
Vytrval s Konvalinkou po polovině závodu ve vytrvalém sněžení na velkém můstku v Predazzu ztrácejí minutu a tři sekundy na vedoucí Němce Vinzenze Geigera a Johannese Rydzeka, kteří mají šanci napravit nepovedené individuální závody.
Nejlepším výsledkem Čechů v obou dosavadních závodech na Hrách v Itálii bylo Konvalinkovo 20. místo ze středního můstku. Jednadvacetiletý reprezentant předvedl 119 metrů, Vytrval o osm méně. Dohromady získali 198,9 bodu.
Rydzek skočil 123 m, Geiger o půl méně a před během mají náskok 13 sekund na dvojnásobného šampiona z této olympiády Jense Luraase Oftebra s Andreasem Skoglundem z Norska.
Průběžnou třetí pozici drží Japonci Akito Watabe a Rjota Jamamoto. Za Němci zaostávají o 21 sekund. Další z favoritů Stefan Rettenegger a Johannes Lamparter jsou pátí. Na tratích v Teseru každý oběhne pětkrát patnáctisetmetrový okruh.
Akrobatičtí skokané budou závodit až v pátek
Vytrvalé sněžení odložilo v Livignu akrobatickým skokanům na lyžích včetně Nicholase Nováka olympijský závod ze čtvrtka na pátek. Původně měla kvalifikace začít již v úterý, kdy ale v horském středisku rovněž panovalo nevlídné počasí.
Mezinárodní lyžařská federace (FIS) oznámila, že nově bude začátek páteční kvalifikace v 10:30. Na startu je 25 akrobatů, do finále postoupí dvanáct. Novák má startovní číslo deset.
Nepříznivé počasí si vynutilo také změnu v kvalifikaci lyžařů v U-rampě. Pořadatelé ji v programu přesunuli rovněž na pátek, kdy bude i večerní finále.