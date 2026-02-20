Milán Cortina 2026

ŽIVĚSkikrosařky Cholenská s Krausovou za sebou mají kvalifikaci


20. 2. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Olympijské vysílání
Zdroj: ČT sport

Kvalifikaci před finálovým závodem skikrosařek zvládly Diana Cholenská (26.) a Lucie Krausová (29.). Odloženého startu se dočká i Nicholas Novák v akrobatických skocích. Biatlonisté Michal Krčmář a Vítězslav Hornig nastoupí do závěrečného závodu s hromadným startem. Nikola Zdráhalová se představí ve své hlavní disciplíně na 1500 metrů. Přímé přenosy z olympijského dění sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.

Kvalifikaci vyhrála Němka Daniela Maierová, která obhajuje bronzovou olympijskou medaili z Pekingu.

Podobně jako ve snowboardcrossu do vyřazovacích jízd postoupilo všech 32 závodnic. Cholenská ztratila na vítězku kvalifikace 5,90 sekundy. Krausová nabrala při olympijském debutu manko 9,15 sekundy a ze závodnic, které se dostaly od cíle, porazila jen Číňanku Čang Süe-lien.

Kvalifikační jízdy skikrosařek Cholenské a Krausové
Zdroj: ČT sport
  • 11:11
    Lyžování Krátké

    České skikrosařky v kvalifikační jízdě nepřekvapily. Diana Cholenská do hlavního závodu nastoupí ze 26. místa, osmnáctiletá Lucie Krausová z předposledního. Vyřazovací jízdy sledujte od 12:00 na ČT sport a ČT sport Plus.

    Kvalifikační jízdy skikrosařek Cholenské a Krausové
    Zdroj: ČT sport
  • 10:15
    Krasobruslení Krátké

    Krasobruslařka Alysa Liuová po olympijském zlatu: „Myslím, že můj příběh je důležitější než cokoliv jiného, a to je to, čeho si budu vážit. A tahle cesta byla neuvěřitelná.“

  • 08:50
    Olympiáda Krátké

    Slavnostní zahájení paralympijských her proběhne v Miláně bez ukrajinských sportovců, kteří tak chtějí dát najevo, že nesouhlasí se startem ruských reprezentantů pod ruskou vlajkou.

