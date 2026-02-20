Kvalifikaci před finálovým závodem skikrosařek zvládly Diana Cholenská (26.) a Lucie Krausová (29.). Odloženého startu se dočká i Nicholas Novák v akrobatických skocích. Biatlonisté Michal Krčmář a Vítězslav Hornig nastoupí do závěrečného závodu s hromadným startem. Nikola Zdráhalová se představí ve své hlavní disciplíně na 1500 metrů. Přímé přenosy z olympijského dění sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Milán Cortina 2026
ŽIVĚSkikrosařky Cholenská s Krausovou za sebou mají kvalifikaci
Nahrávám video
Kvalifikaci vyhrála Němka Daniela Maierová, která obhajuje bronzovou olympijskou medaili z Pekingu.
Podobně jako ve snowboardcrossu do vyřazovacích jízd postoupilo všech 32 závodnic. Cholenská ztratila na vítězku kvalifikace 5,90 sekundy. Krausová nabrala při olympijském debutu manko 9,15 sekundy a ze závodnic, které se dostaly od cíle, porazila jen Číňanku Čang Süe-lien.
Nahrávám video