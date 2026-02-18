Martina Dubovská na olympijských hrách postoupila do 2. kola slalomu. Vede Mikaela Shiffrinová. Michal Novák s Jiřím Tužem dojeli v týmovém sprintu osmí, Kateřina Janatová se Sandrou Schützovou skončily čtrnácté. Biatlonistky poběží štafetu, zatímco hokejisty čeká těžké čtvrtfinále s favorizovanou Kanadou. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚDubovská jde ve slalomu do 2. kola. Štafeta čeká biatlonistky, hokejisté zkusí překvapit Kanadu
Dubovská obsadila v prvním kole 24. místo, třiatřicetiletá závodnice ztratila v úvodní jízdě 2,56 sekundy na nejrychlejší Shiffrinovou. Alena Labaštová zajela 45. čas, Celine Sommerová jízdu nedokončila.
Shiffrinová usiluje v Itálii o první medaili, v obřím slalomu skončila jedenáctá, v týmové kombinaci čtvrtá. Se startovním číslem 7 dokončila jízdu v čase 47,13 sekundy. Druhá Němka Lena Dürrová má ztrátu 82 setin, třetí je se sekundovým odstupem Švédka Cornelia Öhlundová.
Do nejlepší třicítky, která pojede druhé kolo v opačném pořadí, a potom přijdou na řadu i další lyžařky, se probojovala také Slovenka Petra Vlhová. Vítězka Světového poháru z roku 2021, která se vrací k lyžování po dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolena, obsadila v prvním kole dělené 29. místo s Norkou Biancou Bakkeovou Westhoffovou.
Dubovská, která před časem laborovala se zraněním zad, se v prvním kole prosadila do první třicítky podruhé v sezoně. Povedlo se jí to ještě v lednové olympijské generálce ve Špindlerově Mlýně, kde obsadila v závodě Světového poháru 21. místo.
Akrobatka Měrková z kvalifikace nepostoupila
Adéla Měrková při své olympijské premiéře obsadila v Livignu v kvalifikaci poslední, 25. místo. Jako vítězka kvalifikace do finále půjde Kanaďanka Marion Thénaultová, z páté příčky obhájkyně zlata Číňanka Sü Meng-tchao.
Čtyřiadvacetiletá Měrková, jejímž trenérem je olympijský šampion ze Salt Lake City 2002 Aleš Valenta, začala s akrobacií teprve před čtyřmi lety, dříve se věnovala gymnastice a do loňska lyžování kombinovala s parkourem, ve kterém je bronzovou medailistkou z mistrovství světa. Po prvním skoku s pádem na dojezdu dnes za sebou nechala jednu soupeřku, ve druhém při dopadu skončila na zádech.
„Neskutečně jsem si to užila. Byly to nervy, přestože jsem se to snažila brát hlavně jako zkušenost,“ řekla Měrková České televizi. Rodačka ze Šumperka předvedla dvojité salto, v prvním kole s vrutem. Ani v jednom případě neměla čistý dopad.