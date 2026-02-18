Metoděje Jílka čeká na olympijských hrách třetí vystoupení, tentokrát na patnáctistovce. Ta sice nepatří k jeho nejsilnějším disciplínám, dvojnásobný čerstvý medailista se ale pokusí překvapit. Curleři si na OH zahrají naposled, volný program žen uzavře krasobruslařské klání a o medaile se utkají i hokejistky. Rozdělovat se bude ve čtvrtek osm sad medailí.
Co neminout ve čtvrtek: Jílek to zkusí potřetí, hokejistky jdou do finále
Devatenáctiletý zlatý medailista ze závodu na 10 000 metrů a stříbrný z poloviční trati Jílek se v Miláně představí na patnáctistovce, která je jeho doplňkovou disciplínou. Nepatří v ní mezi medailové kandidáty. Při finálovém závodě Světového poháru před necelým měsícem v Inzellu skončil pátý, což je jeho kariérní maximum. Zlatou medaili z Pekingu 2022 obhajuje Nizozemec Kjeld Nuis, nejvyšší šance na zisk zlata má Jordan Stolz z USA.
„Určitě tady mohu získat více než dvě medaile, ale šance jsou o dost menší. Dokud ale je šance, tak budu bojovat a nevzdám to,“ řekl Jílek po životním triumfu na nejdelší olympijské trati. V Miláně se vedle patnáctistovky chystá ještě v sobotu na závod s hromadným startem.
Trénink ho naladil pozitivně. „Cítím se líp, než jsem čekal. Byl jsem po desítce lehce nachlazený, snažil jsem se s tím bojovat a nevěděl jsem, co to s mým tělem udělá. Takže ten trénink byl lehce nad očekávání,“ řekl. Podle jeho trenéra Kalona Dobbina by na patnáctistovce bylo super umístění v první desítce.
Čeští curleři už šanci na postup nemají, po šesti porážkách a dvou vítězstvích nad Německem a Čínou zakončí své vystoupení proti Švédsku. To sice obhajuje zlato, ale v Miláně se mu nedaří a vyhrálo jen dva z osmi zápasů. Rasmus Wranaa tak k triumfu v mixu další úspěch určitě nepřidá. V případě třetího vítězství na turnaji obsadí tým skipa Lukáše Klímy při premiéře pod pěti kruhy sedmé, nebo osmé místo.
Soubojem o třetí místo mezi Švýcarskem a Švédskem a večerním finálovým zápasem Spojených států s Kanadou vyvrcholí turnaj hokejistek. Finále má stejnou podobu jako v minulých letech. Od olympijské premiéry v roce 1998 v Naganu hrají o zlato jen zámořské týmy s jedinou výjimkou – v roce 2006 v Turíně se do finále probojovaly Švédky.
Volné jízdy žen uzavřou i krasobruslařské soutěže na OH. Po krátkém programu jsou v čele dvě Japonky, vede sedmnáctiletá Ami Nakaiová. Ve volné jízdě lze očekávat útok její krajanky Kaori Sakamotové. Trojnásobná mistryně světa má jen minimální ztrátu a čeká ji poslední soutěžní jízda v kariéře. Na zaváhání Japonek budou čekat hlavně Američanka Alysa Liuová, která loni vyhrála světový šampionát v Bostonu, a Ruska v neutrálních barvách Adelija Petrosjanová.
Sdruženáře Jiřího Konvalinku a Jana Vytrvala čeká sprint dvojic s velkým můstkem, po dopolední skokanské části následuje odpoledne běžecká část. V severské kombinaci má už dvě zlaté Nor Jens Luraas Oftebro a bude usilovat o třetí ve spolupráci s bratrem Einarem. Dvojice nahradily v olympijském programu dřívější družstva. Konvalinka a Vytrval skončili v úterý ve třetí desítce.
Akrobatické lyžařky a lyžaři se představí v kvalifikaci U-rampy. Akrobatického skokana Nicholase Nováka čekají po přesunu programu z úterý dvě kvalifikační kola a případný boj o medaile. Tato disciplína přinesla v roce 2002 České republice zlato zásluhou Aleše Valenty, Novák ale tak velké ambice nemá, ve Světovém poháru si vedl nejlépe v úvodním závodě ve finské Ruce, kde skončil dvaadvacátý. Nejlepší skoky předvádějí čínští akrobati, triumf z Pekingu by rád zopakoval při svém pátém olympijském startu Čchi Kuang-pchu.
Nově přibyl letos do programu Her skialpinismus, ženy i muže čeká kvalifikace a finále sprintu, Češi na startu nebudou. Kombinace strmého stoupání na tuleních pásech, výběhu s lyžemi na zádech, sjezdu a bruslení do kopce do cíle – to vše v tříkolovém vyřazovacím systému – slibuje neobvyklou podívanou. Španěl Oriol Cardona jako dvojnásobný mistr světa by mohl pro svou zemi získat první zlato na zimních hrách od roku 1972, kdy vyhrál Francisco Fernández Ochoa v Sapporu slalom.