Ještě než se olympijský oheň v Miláně i Cortině uhasí, rozdají se poslední medailové sady. Do dopoledního padesátikilometrového maratonu nastoupí běžkyně na lyžích s dvojicí českých reprezentantek, ve finále curlingu žen se utká Švýcarsko se Švédskem, mužský čtyřbob nabídne opět zajímavé měření německých posádek. Vrcholem Her bude odpoledne finále hokejistů, kde se střetne Kanada a USA. Slavnostní zakončení olympiády je ve Veroně na programu od 20:30.
Co neminout v neděli: Běžkyně čeká padesátka, hokej nabídne finálový souboj hvězd. Poté oheň uhasne
Švédské běžkyně triumfovaly na Hrách ve všech disciplínách kromě štafety, kde se po pádu Ebby Anderssonové musely spokojit s druhým místem za Norskem. Favoritkami proto budou i v závěrečném závodě na padesát kilometrů, kde by mohla uspět zlatá olympionička ze skiatlonu i z běhu na deset kilometrů volnou technikou Frida Karlssonová.
Start loňské světové šampionky je však nejistý. Karlssonová totiž bojuje s virózou, a tak by se dveře mohly otevřít právě pro její týmové kolegyně. Smolařka ze štafety Anderssonové má zatím tři stříbrné medaile. Norka Heidi Wengová byla ve skiatlonu třetí a na světovém šampionátu prohrála na padesátce s Karlssonovou až ve finiši o pouhé dvě sekundy.
Posledními českými reprezentanty na startu budou Barbora Havlíčková a Sandra Schützová, která má s dlouhými běhy nejvíc zkušeností. Kateřina Janatová doběhla v Trondheimu jako nejlepší Češka na 12. místě s desetiminutovou ztrátou, momentálně má ale zdravotní problémy a do závěrečného závodu tak nenastoupí.
V dopoledním programu by se měly na U-rampě představit i akrobatické lyžařky, které kvůli silnému sněžení v Livignu nemohly startovat už v sobotu. Původně bylo tříkolové finále s 12 účastnicemi včetně obhájkyně zlata Ku Aj-ling z Číny přesunuto z 19:30 na 21:00, nakonec jej organizátoři odložili na závěrečný den olympiády.
Zapíše se Trinzoniová do dějin?
Švédské curlingové týmy patří dlouhodobě k těm nejúspěšnějším, ženy se třemi zlatými jsou vůbec nejlepší z olympijských her. Na světových šampionátech si však poslední dobou lépe vedou Švýcarky, kterým tak mají v olympijském finále co vracet. Pokud se jim to povede, připíše si šestačtyřicetiletá skipka Silvana Trinzoniová ke čtyřem světovým triumfům i titul nejstarší vítězky na letošních Hrách.
O dalším zlatu pro Německo v ledovém korytu není pochyb. Po trojnásobném triumfu ve dvojbobech jsou po prvním dnu čtyřek v čele opět tři německé posádky s výrazným odstupem a nejrychlejší jízdy znovu předváděl pilot Johannes Lochner. I podruhé je tak na nejlepší cestě sesadit z trůnu krajana Francesca Friedricha, který na dvou posledních olympiádách slavil dvojnásobné vítězství.
Bude mít kanadská pohádka zlatý konec?
Do hokejového finále postoupily týmy, od nichž se to při návratu největších hvězd z NHL pod pět kruhů nejvíc očekávalo. Zámořské finále se bude hrát poprvé od roku 2010, kdy v něm triumfovala Kanada až po prodloužení 3:2. V klíčovém utkání by mohl nastoupit i kanadský kapitán Sidney Crossby, který si poranil koleno ve čtvrtfinále s Českem. „Držíme mu místo. Věříme, že ho tady v neděli uvidíme zpátky mezi námi,“ řekl Connor McDavid, jenž měl v semifinále kapitánské „céčko“ na dresu místo něho.
Většina aktérů nedělní bitvy se střetla téměř přesně před rokem na Turnaji čtyř a Kanada vyhrála v Bostonu po prodloužení také 3:2. Vítězný gól tehdy vstřelil McDavid, který je v Miláně v čele kanadského bodování. Teď ho čeká další konfrontace s brankářem Connorem Hellebuyckem, který má na hrách nejvyšší úspěšnost zákroků.
Pro tým ze země javorového listu by zlato bylo desáté v historii a první od roku 2014, kdy na turnaji naposledy hrály hvězdy z NHL. Američané své druhé olympijské zlato vybojovali v roce 1980 na domácím ledě v Lake Placid. Od té doby je dvakrát ve finále zastavil jejich nedělní soupeř.
„Mezi oběma týmy je nevraživost. Jde o to, že oni jsou na špici, posledních mnoho let byli oni tím nejlepším týmem. Ale v této pozici teď chceme být my. Finále bude zápas, o němž bude docela určitě mnoho kluků moct prohlásit, že je největší, jaký kdy v životě hráli,“ řekl americký útočník Brady Tkachuk.
Závěrečný ceremoniál se pod názvem Krása v pohybu uskuteční v římském amfiteátru ve Veroně. Pořadatelé při něm symbolicky předají olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních Her v roce 2030 z Francie. Českými vlajkonoši budou rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Olympijské ohně v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou po sedmnácti dnech uhašeny současně kolem 23:00.