Na nedělní večer chystají organizátoři zimních olympijských her slavnostní zakončení, které se má zapsat do historie jako unikátní. Konat se bude ve Veroně, jehož centrum je v seznamu památek UNESCO. A pokud byste hledali, kde se zakončení uskuteční, odpověď je jednoznačná: přímo ve známém amfiteátru.
Verona chystá unikátní slavnostní zakončení Her přímo v amfiteátru
Ambice jsou to nemalé. Italové si zjevně předsevzali minimálně dorovnat myšlenku a realizaci z letních Her v Paříži před dvěma lety.
Tehdy se po Seině plavily lodě se všemi výpravami a do toho na březích řeky propukla velkolepá, místy dosti výstřední show. Večeru ale vůbec nepomohl neutuchající déšť ani výpadky kamer.
Itálie jde na svém severu pod horami ještě dál. Klasický sportovní stánek mění za stavbu, které je téměř dva tisíce let. Kapacita bude omezená, ale už dva dny před zakončením bylo jasné, jak bude večer přibližně koncipován.
Vévodí mu jeviště, které má ukrytý otočný systém. V jeho útrobách se nachází nejen řada hudebních nástrojů, ale i techniky nebo třeba rekvizit, které budou umělci postupně využívat. Jednou z nich je tajemná skříň...
V pátek probíhala generální zkouška. Zpívaly se hymny, všude byly rozestavěny kamery, ale i komentátorské pozice, které mají pro případ deště připraveny nepromokavé kryty.
Organizátoři drží ceremoniál a jeho průběh pod přísným utajením. Jeho celý obsah znají vedle režisérů večera také komentátoři, jimiž budou v případě ČT sport stejně jako při slavnostním zahájení na San Siru Michal Dusík a Miroslav Langer.
Vlajkonoši české výpravy na slavnostním zakončení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek.
Verona je od Milána vzdálená zhruba 150 kilometrů, Jílkovi to ale vůbec nevadí, přestože ještě v sobotu pojede o další medaili – závod s hromadným startem, který mu už jednou na nedávném Světovém poháru vyšel dokonale.
Stejně jako Sáblíková a zástupci Českého olympijského výboru bere akci i jako symbolické předávání českého rychlobruslařského žezla. „Určitě to bude hezké a doufám, že z toho bude skvělý okamžik,“ dodal Jílek.