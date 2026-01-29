Anterselva patří vesměs k oblíbeným místům českých biatlonistů, kteří vyrazili do Itálie na finální přípravu před OH. Ty začínají 6. února, biatlonové závody v nadmořské výšce kolem 1600 metrů o dva dny později. Reprezentace se těší na podporu českých fanoušků.
Biatlonisté se těší na Anterselvu a české fanoušky, na aklimatizaci bude čas
„Anterselva je moje oblíbené místo. Mám to tam rád. Závodění v nadmořské výšce mi nevadí. A co mám informace, tak se tam otočí hodně Čechů. Z toho mám radost, protože předchozí olympiády byly daleko a fanoušci si je nemohli užít. Teď mohou dorazit. Opravdu se těším na atmosféru,“ uvedl Michal Krčmář.
Zatímco Krčmář finišoval před šesti lety v Anterselvě pro bronz ve smíšené štafetě na mistrovství světa, další velký úspěch zde tehdy zaznamenala Lucie Charvátová, která byla třetí ve sprintu. Během olympijských her ji podpoří rodiče, bratr, přítel i její fanklub.
„Podmínky i profil trati se mi líbí. Patří to k jedněm z mých nejoblíbenějších míst. Doufám, že bude krásné počasí, modré nebe, prašan a že si to tam užiju,“ řekla Charvátová. „Jedeme tam nějakých deset dní před prvním závodem, takže aklimatizace bude snad dostatečná. Nadmořská výška mi úplně nesedí, ale ten profil tratě, který v Anterselvě je, je pro mě velice příznivý. Nemám z toho velkou obavu,“ podotkla.
Voborníková s Karlíkem spolu na pokoji nebudou
Druhé olympijské hry čekají Terezu Voborníkovou, která před čtyřmi lety v Pekingu obsadila 34. místo ve vytrvalostním závodě a ve sprintu skončila na 58. příčce. Těší se na atmosféru Her. „Doufám, že přijedu a budu mít vyzdobený pokoj jako v Pekingu. Jsem zvědavá, co takhle olympiáda přinese jiného a jak to nakonec budu hodnotit. V čem to bude jiné nebo lepší,“ řekla pětadvacetiletá reprezentantka.
Olympiáda pro ni bude speciální i díky tomu, že s ní bude v týmu opět přítel a biatlonista Mikuláš Karlík. „Oběma se nám ulevilo a jsem šťastná, že spolu jedeme na druhou olympiádu. Přijedou nám tam oběma i rodiny, takže se moc těšíme. Na pokoji ale spolu nebudeme. Máme tam dva pokoje pro holky, takže se těším na naše spolubydlení s Terkou (Vinklárkovou) a Lucou (Charvátovou),“ uvedla Voborníková.
Na první olympijské starty se chystá Vítězslav Hornig, který s Krčmářem strávil v Anterselvě i přípravu v závěru loňského roku. „Mám to tam rád. Je tam moc hezké prostředí v zimě. Za poslední roky jsme tam byli hodněkrát. Cítím na sobě, že s každým soustředěním, které tam strávím, se cítím líp a líp. Větší problém by tam být neměl,“ uvedl Hornig. Čeká ale olympijskou nervozitu. „To myslím, že stoprocentně bude. Kdybych řekl, že ne, tak budu lhát,“ řekl devatenáctý závodník průběžného pořadí Světového poháru.
Premiérovou olympijskou účast vyhlíží také Tomáš Mikyska. „Nevím, jestli budu nervózní. Spíš si to budu chtít užít. Chci udělat nějaký hezký výsledek,“ uvedl. „Na těch tratích jsem tolikrát nejel. Většinou, když jsem přijel, byl jsem tou dobou nemocný. Budeme tam skoro deset dní před začátkem. Většinou na aklimatizaci stačí tři dny lehčích tréninků, pak už se může jít do větších intenzit. Nebude to problém,“ uvedl Mikyska.