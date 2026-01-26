Závody v Novém Městě skončily a není radno zapomínat. Bronzem blyštící úspěch smíšené štafety, dva náročné finiše Michala Krčmáře, šesté místo mixu dvojic, parádní představení devatenáctileté Ilony Plecháčové v krátkém individuálu. To ale vše při neúčasti Markéty Davidové. Co teď čeká české biatlonistky a biatlonisty?
Generálka vydařená a teď od nuly. Biatlonisté mají na odpočinek tři dny
Generálka to byla úspěšná, jen v úplně jiných kulisách, nežli jaké budou na olympijské hry. „Budeme vědět, že jsme to dokázali. Je to jeden z našich velkých cílů i na olympiádě. Ta štafeta svou kvalitu má a je určitě dobře, že se to povedlo,“ uvedl trenér Ondřej Moravec po bronzovém vystoupení smíšeného týmu.
Mixem celý olympijský biatlonový program začne, ale z povedeného závodu ve Vysočina Areně nechce dělat Krčmář velké závěry. „Zase zůstaneme nohama na zemi. Olympiáda je úplně nový závod. Bude se to vyvíjet úplně jinak,“ poznamenal finišman, který v závěrečném kole dovedl davy k euforii.
„Je tam opačný gard – holky finišují, my startujeme. To ty karty také rozdává trochu jinak. A historie se na to ptát nebude, ale já to chci zmínit: Ty týmy tady nebyly v nejsilnějších složeních,“ podtrhl Krčmář.
Dobrým vkladem pro velký úspěch pod pěti kruhy ovšem kromě vzrůstající sebejistoty může být i ujištění o konkurenceschopnosti.
„Na olympiádě to budou závody od nuly. Budou tam ti nejlepší v nejlepší formě. To, jestli jste tady takový nebo makový, bude na olympiádě jedno,“ zdůraznil Krčmář, desátý z nedělního závodu s hromadným startem.
Pár dní odpočinku a ve čtvrtek hurá do Anterselvy
„Byly to náročné týdny, od 26. prosince jsem pryč. Budu se snažit maximálně zregenerovat,“ řekl Hornig po svém posledním nedělním vystoupení.
Po měsíci plném cestování teď čeká biatlonisty chvilka oddechu, ale už ve čtvrtek se přesunou na „jeviště“ do Jižního Tyrolska. Lucie Charvátová se do velmi dobře známých míst těší, vzpomíná na svůj bronzový úspěch z mistrovství světa před šesti lety.
„Dám si prostor pro odpočinek a nic speciálního neplánuju. Nějaký čas strávím na gauči, doženu resty v administrativě a osobních věcech,“ nastínila Charvátová.
Podobné „nicnedělání“ si osnuje i její parťák ze sobotního mixu dvojic Tomáš Mikyska. „Doma skoro vůbec nebudeme, budu se proto snažit si to užívat a dávat pozor, abych neonemocněl.“ Ideální den z jeho pohledu? „Proležet ho v posteli,“ dodal s úsměvem.
Anterselva dokáže být záludná vzhledem k vysoké nadmořské výšce, tentokrát ovšem bude víc času na to se s tamními podmínkami sžít. „Aklimatizace bude snad dostatečná. Nadmořská výška mi úplně nesedí, ale profil tratí je zase pro mě velice příznivý. Nemám z toho velkou obavu,“ podotkla Charvátová.
Olympiáda je výjimečná i pro svou jedinečnost. Závody, kdy se musí všechno sejít, se konají jednou za čtyři roky. Tlak? Takový Mikyska, který zažije pod pěti kruhy premiéru, rozhodně nervozitou netrpí. Cíl má jasný: „Hlavně si to užít, udělat nějaký hezký výsledek.“