Olympijské hry

EXKLUZIVNĚGabriela Soukalová bude během OH tváří sociálních sítí ČT sport


před 24 mminutami|Zdroj: ČT sport

Gabriela Soukalová se stane na dva olympijské týdny tváří sociálních sítí ČT sport. Exkluzivně provede fanoušky děním přímo v severní Itálii a zprostředkuje neopakovatelnou atmosféru především v horské oblasti, tedy v biatlonovém areálu v Anterselvě nebo v Cortině d’Ampezzo.

„Moc se těším, že si připomenu staré časy a také se podívám do míst, kam jsem se na olympiádě během závodění nikdy nepodívala,“ řekla Soukalová v Novém Městě na Moravě krátce po konci zkráceného individuálu žen.

Soukalová bude také hostem ve studiu České televize v Anterselvě. Je ráda, že hodně času stráví právě tam, v areálu, který brala během své kariéry jako ten „za odměnu“. „Strašně se těším, že si to tam celé připomenu, bude to vzpomínkový comeback,“ dodala bývalá česká biatlonistka.

Nahrávám video
Gabriela Soukalová bude během OH tváří ČT na sociálních sítích
Zdroj: ČT sport

Poprvé se odtud přihlásí s moderátorem Petrem Kubáskem před slavnostním zahájením 6. února.

„Doufám, že divákům nabídneme pohled, který bude diváky bavit, a že nás budou sledovat,“ podotkla.

Biatlonem to ovšem nekončí. Setkání s hvězdami, se kterými závodila, s českými reprezentanty… Trojnásobná olympijská medailistka pozve olympijské fanoušky také do zákulisí Her.

Soukalová je se 17 triumfy ve Světovém poháru nejúspěšnější českou biatlonistkou historie, v sezoně 2015/16 ovládla také celkové hodnocení seriálu. Vedle dvou stříbrných medailí a jednoho bronzu ze Soči 2014 získala i šest medailí na světových šampionátech, z toho dvě zlaté.

Přečtěte si také

V Novém Městě vyhrála Braisazová-Bouchetová, Voborníková byla desátá

V Novém Městě vyhrála Braisazová-Bouchetová, Voborníková byla desátá
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.