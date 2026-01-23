Gabriela Soukalová se stane na dva olympijské týdny tváří sociálních sítí ČT sport. Exkluzivně provede fanoušky děním přímo v severní Itálii a zprostředkuje neopakovatelnou atmosféru především v horské oblasti, tedy v biatlonovém areálu v Anterselvě nebo v Cortině d’Ampezzo.
EXKLUZIVNĚGabriela Soukalová bude během OH tváří sociálních sítí ČT sport
„Moc se těším, že si připomenu staré časy a také se podívám do míst, kam jsem se na olympiádě během závodění nikdy nepodívala,“ řekla Soukalová v Novém Městě na Moravě krátce po konci zkráceného individuálu žen.
Soukalová bude také hostem ve studiu České televize v Anterselvě. Je ráda, že hodně času stráví právě tam, v areálu, který brala během své kariéry jako ten „za odměnu“. „Strašně se těším, že si to tam celé připomenu, bude to vzpomínkový comeback,“ dodala bývalá česká biatlonistka.
Poprvé se odtud přihlásí s moderátorem Petrem Kubáskem před slavnostním zahájením 6. února.
„Doufám, že divákům nabídneme pohled, který bude diváky bavit, a že nás budou sledovat,“ podotkla.
Biatlonem to ovšem nekončí. Setkání s hvězdami, se kterými závodila, s českými reprezentanty… Trojnásobná olympijská medailistka pozve olympijské fanoušky také do zákulisí Her.
Soukalová je se 17 triumfy ve Světovém poháru nejúspěšnější českou biatlonistkou historie, v sezoně 2015/16 ovládla také celkové hodnocení seriálu. Vedle dvou stříbrných medailí a jednoho bronzu ze Soči 2014 získala i šest medailí na světových šampionátech, z toho dvě zlaté.