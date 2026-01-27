Sotva skončil Světový pohár v Novém Městě na Moravě a čeští biatlonisté už pomalu balí na zimní olympijské hry. Doma si teď užívají poslední volno před závěrečnou přípravou v Itálii. První závod na ně čeká 8. února, kdy se pojede smíšená štafeta.
To je disciplína, kterou mají čeští závodníci v oblibě. Finišman Michal Krčmář by mohl vyprávět, vždyť právě na Vysočině si v sobotu dojel s Jessicou Jislovou, Terezou Voborníkovou a Vítězslavem Hornigem pro bronz.
„Všude visí prádlo z pračky, peru, suším, ve čtvrtek odjíždíme. Jsem sbalenej tak napůl, všechno chystám. V zimě volno víceméně není. Je to hektičtější, ale za ty roky jsem si na to už zvyknul a beru to tak nějak automaticky,“ říká Krčmář v rozhovoru pro Českou televizi.
Právě Anterselvu má český tým v oblibě. „Anterselva je místo, kde je nejstabilnější počasí, je tam dost často hezky. Ale když je tam ošklivo, tak tam fouká a je to tam nepříjemný, jak se říká mezi lyžaři hančovina. Letos se všichni těšíme i z toho hlediska, že se čekají velké návštěvy fanoušků.“
Od přípravy očekává Krčmář hlavně dobrou aklimatizaci a naladění se na vrchol roku. „Všechny týmy po světě využily různá střediska ve vysokých nadmořských výškách, aby se připravily na Anterselvu. My budeme přímo v dějišti olympiády, abychom si zvykli. Teď už toho ale moc extra nezměníte, je to hlavně o tom se nachystat mentálně.“
Stříbrný olympijský medailista ze sprintu v Pchjongčchangu se dočká už svých čtvrtých Her. „Natěšený jsem úplně stejně, ale poslední dvě olympiády spíše vnímám, že je to vrchol toho čtyřletého snažení.“
Jak sám Krčmář vzpomíná, z prvních Her v Soči v roce 2014 byl „vykulenej“. „Je to mega akce, kam jsem jel ve dvaadvaceti, všechno bylo zadarmo, nic nebyl problém, vše bylo zařízené, a to je svátek pro všechny sportovce. Teď už to vnímám tak, že tam jedu podat to nejlepší, na co jsem trénoval a všechno ostatní beru, že je to toho součástí, ale už mě to nezaskočí.“
Zahájení 6. února se ale nebude moc zúčastnit. „Bohužel jsem zahájení odmítnul. Biatlon a zahájení nejde dohromady, neslučuje se to s tím, aby byl člověk kvalitně připraven na závod. My závodíme od začátku do konce,“ připomíná Krčmář.
Vláda v pondělí rozhodla, že za zlatou olympijskou medaili v individuálních sportech slíbuje odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun.
„Pro nás biatlonisty je ta částka dost zvučná, ale třetina z toho jde realizačním týmům a ještě se to daní. Ta částka zní hezky, ale je o dost nižší,“ vysvětluje.
Jak ale Krčmář dodává, finanční odměna není tou hlavní motivací. „Pro mě to jsou ty pocity euforie, které jsem zažil v Novém Městě na Moravě. Proto dělám ten sport a za tím si jdu. Teď mě to do toho opět vtáhlo a udělám maximum pro to, abych to ještě zažil, než skončím.“
Hry v Miláně a Cortině vidí jako svoje závěrečné. „Bezpečně mohu říct, že je to moje poslední olympiáda. Ale jestli skončím po sezoně, nebo budu pokračovat, to nechávám otevřené. Uvidím po sezoně, jak se to všechno vyvine a sám hlavně, jak to budu cítit.“
Podotýká, že před aktuální sezonou musel biatlonu obětovat mnoho. „Abych se kvalitně připravil. Musím si správně vyhodnotit, jestli jsem schopen tu oběť přinést. Jinak bych s tím nebyl ztotožněn,“ dodává Krčmář.