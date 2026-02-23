Rychlobruslaři Metoděj Jílek a Martina Sáblíková si společně užili slavnostní zakončení olympijských her, na kterém nesli vlajku České republiky. Po ceremoniálu, jenž se uskutečnil v antickém amfiteátru ve Veroně, ocenili zejména hudební část programu. „Bylo to velkolepé a byla tam skvělá atmosféra. Líbilo se mi to,“ liboval si dvojnásobný olympijský medailista Jílek.
Bylo to velkolepé. Ještě k tomu s Martinou, rozplýval se Jílek po zakončení Her
Možnost být vlajkonošem české výpravy označil za velkou poctu. „Ještě k tomu s Martinou Sáblíkovou. Bylo to něco neuvěřitelného a hrozně jsem si to užil,“ pokračoval devatenáctiletý sportovec.
Ceremoniál s názvem Krása v pohybu byl oslavou italské kultury, kreativity a jednoty sportu, umění a krásy. Odkazoval i na Shakespearovu tragédii Romeo a Julie odehrávající se ve Veroně. „Určitě tam byly trochu nudnější části, ale celkově to udělalo skvělý dojem a moc jsem si to užil. Super byla taneční část, kdy jsme se všichni zahřáli. Bylo to skvělé,“ doplnil Jílek
Osmatřicetiletá Sáblíková, která se letos rozloučí s aktivní kariérou, byla vlajkonoškou při závěrečném ceremoniálu již potřetí. „Jako vždy to byla obrovská pocta a jsem hrozně ráda, že jsem tam ještě mohla naposledy být. Bylo to hodně emoční a byla jsem hrozně moc ráda, že jsem byla s Matym. On je takový šprýmař, takže mi to trošku odlehčoval,“ uvedla Sáblíková.
V minulých dnech několikrát uvedla, že poslední olympijská účast je pro ni emočně extrémně náročná. „Asi nejhorší pro mě bylo, když zhasl oheň,“ přiznala rychlobruslařská legenda, která startovala na šestých Hrách.
Trojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná medailistka mohla porovnávat ceremoniály, které osobně zažila. „Bylo to opravdu hezké. Já poslední dobou hodně poslouchám, co se tak říká. Má to pro mě obrovský význam. Takže jsem se těšila na ty řeči (proslovy),“ poznamenala Sáblíková a prozradila, že Jílek byl už trochu unavený. „Trošku to nedával,“ dodala s úsměvem.