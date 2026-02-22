Čeští sportovci obsadili na Hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo v hodnocení zemí šestnácté místo. Bilance dvou zlatých, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile je lepší než česká sbírka v Pekingu. Celkové pořadí ovládlo Norsko.
Češi skončili v medailovém pořadí Her šestnáctí, nejúspěšnější bylo Norsko
O nejcennější kovy se postarali snowboardistka Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu a rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 tisíc metrů. Stříbro devatenáctiletý talent vybojoval i na poloviční trati, stejně jako Eva Adamczyková ve snowboardcrossu. Nečekaný bronz přidala v předposlední den Her biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem.
Co do hodnoty medailí byla letošní česká výprava třetí nejúspěšnější v historii zimní olympiády. Lepší bilanci mělo Česko jen v roce 2014 v Soči (2–4–3) a čtyři roky nato v Pchjongčchangu (2–2–3). Více medailí než letos vybojovali čeští sportovci ještě v roce 2010 ve Vancouveru (2–0–4).
Pozici historicky nejúspěšnější země zimních olympijských her potvrdilo Norsko, které letos vylepšilo vlastní rekord Her ziskem 18 zlatých a celkově 41 medailí. Sportovci severské velmoci, kteří se mezi nejlepší tři prosadili ve sjezdovém i klasickém lyžování, biatlonu, akrobatickém lyžování a rychlobruslení, vybojovali dále 12 stříbrných a 11 bronzových medailí.
Druhé místo obsadily Spojené státy, které získaly po skončení finále hokejového turnaje 12 zlatých, 12 stříbrných a devět bronzových medailí. Třetí bylo Nizozemsko, jež všech 20 cenných kovů (10–7–3) nasbíralo v rychlobruslení na krátké a dlouhé dráze.
Nejúspěšnějším sportovcem Her se stal norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo, který ovládl všechny běžecké disciplíny, kterých se zúčastnil. Se šesti zlatými medailemi tak rozšířil svoji olympijskou sbírku na 11 triumfů, což je vůbec nejvíce v celé historii zimní olympiády. O jeden cenný kov méně v Miláně, respektive Anterselvě, posbíral jeho krajan a biatlonista Sturla Holm Laegreid, jenž vybojoval tři stříbra a dva bronzy.
Dominanci právě v biatlonu potvrdili reprezentanti Francie, kteří vyjma ženské stíhačky ani jednou nechyběli na stupních vítězů. Julia Simonová s bilancí tří zlatých a jedné stříbrné medaile byla ze svého týmu nejúspěšnější a v celkovém pořadí medailistů obsadila třetí místo. Její krajan Quentin Fillon Maillet vybojoval tři zlata a bronz, Lou Jeanmonnotová ke dvěma zlatům přidala stříbro a bronz. Z české výpravy byl nejlepším sportovcem právě devatenáctiletý Jílek, který tak symbolicky převzal rychlobruslařské otěže po Martině Sáblíkové.