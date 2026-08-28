Zůstat nohama na zemi a jít si za svým, radí Salačovi Abraham

Do nedávna byl Karel Abraham posledním českým vítězem závodu MS silničních motorek v Moto2. Začátkem srpna jej v této pozici vystřídal Filip Salač, který triumfoval při GP v Silverstonu a nyní se chystá na nedělní Velkou cenu v Aragonu. Abraham, který jezdil osm sezon v královské kategorii MotoGP, věří, že jeho následovník může dokázat ještě víc.
„Filip je teď v nejlepší formě, co kdy byl, a ještě může jít výsledkově nahoru,“ tvrdí šestatřicetiletý Abraham, který před šestnácti lety vyhrál ve stejné kategorii Velkou cenu ve Valencii a dnes funguje jako televizní komentátor závodů silničních motorek.
Kdy do MotoGP?
V minulé sezoně se přitom Salač trápil a nebylo vůbec jisté, že bude v seriálu pokračovat. Dokud se neozval americký tým OnlyFans. A i k tomu se Abraham vrátil. „Jeho tehdejší tým už nebyl tak dobrý, ani vztahy tam nebyly nejlepší. Proto na tom Filip nebyl psychicky tak dobře, aby zajížděl perfektní výsledky,“ vybavuje si bývalý jezdec MotoGP. Do té by se jeho pokračovatel také rád podíval, má ale podepsanou smlouvu s týmem OnlyFans i na příští sezonu.
„Já jsem jeho smlouvu neviděl, ale dost často v ní bývá zakotvené, že pokud dostane možnost jít do královské kubatury, tak ho tým uvolní. Každá smlouva má také smluvní pokuty, kdyby byla ukončená předčasně. Takže i kdyby tam ta klauzule o MotoGP nebyla, akorát by ho to stálo nějaké peníze,“ popisuje Abraham situace, které mohou nastat, kdyby Salačův manažer Jan Šťovíček dotáhl už nyní do finále sen o královské kubatuře, což naznačil.
„Kdyby Filip chtěl odejít už pro příští sezonu, bylo by to asi poměrně náročné, ale o jednom místě, které by teoreticky v MotoGP mohlo být volné, víme. Pak je otázka, o které jsme se s Filipem také bavili, jestli by nebylo lepší zůstat ještě sezonu v Moto2, kde by mohl mít příští rok hypoteticky šanci pravidelně jezdit na bednu a třeba i bojovat o titul,“ naznačuje bývalý závodník otazníky.
Hned ale dodává, že Salač by teď v MotoGP nejspíš nedostal nejlepší sedačku. Ovšem pak se také nemusí pár let stát, že by se objevila šance sehnat místo v královské kubatuře. „Filipova nevýhoda, ale nyní bych řekl, že spíš výhoda, je v tom, že je z Česka. Což sice není velký trh, ale v MS je až příliš Španělů a Italů a málo jezdců z dalších zemí.“
Moto2 a MotoGP jsou jiné světy
Takže, babo, raď? „Viděli jsme spoustu jezdců, kteří jezdili o titul, ale pak se propadli a cestu výš si zavřeli. Velkou roli hraje i věk, čím je jezdec mladší, tím je perspektivnější,“ dodává Abraham s tím, že on šel do MotoGP v jednadvaceti a využil příležitosti, která se naskytla. Salačovi je nyní ideálních čtyřiadvacet let.
„Jestli to bylo dobře, nebo špatně, je strašně těžké říct. Měl jsem většinou smůlu, že jsem byl na motorkách, které neměly v tu dobu své nejlepší období,“ říká s tím, že si o to víc cení několika sedmých míst, která zajel.
Mezi oběma kubaturami je podle Abrahama obrovský rozdíl. „V MotoGP ta motorka funguje úplně jinak. Všechno je absolutní kusovka s naprostou precizností a přesností na maximum,“ vysvětluje s tím, že se to těžko popisuje. V Moto2 fungují motorky hodně podobně a přístup ke kvalitnímu materiálu mají relativně všichni. V MotoGP je to zásadnější. Pokud tým nemá třeba dobré vztahy s fabrikou, tak ty nejlepší věci zkrátka nedostane. A i malý rozdíl v technice, kdy poslední ztrácí na vítěze vteřinu na kolo, udělá obrovský rozdíl.
Důležitá je psychika
A jak vidí současnou pozici Salače jako jezdce, který se výrazně prosazuje v prostřední kubatuře šampionátu? „V Moto2 je nyní určitě jezdcem, který nemusí do týmu s podpisem smlouvy přinést peníze, ale sám dostane za ježdění zaplaceno. V MotoGP je to vždycky náročnější a víc o penězích. Ať už je přinese jezdec, nebo tým na něho dokáže získat sponzora,“ naznačuje, že i do téhle pozice by se mohl už Salač dostat.
A co by radil svému nástupci dál? „Trochu si na sebe upletl svými výsledky bič a bude se od něho pořád čekat bedna, ale tak to prostě je. Důležitá je hlavně psychika, udržet se nohama na zemi, soustředit se, dělat to svoje a jít si za výsledky. A já věřím, že má na to, aby to, co předvádí v poslední době (jedno první, druhé i třetí místo), zajížděl pravidelně,“ končí Abraham debatu.
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