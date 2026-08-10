Salač chce po výhře zůstat nohama na zemi, jeho manažer věří v boj o titul

Premiérové vítězství v mistrovství světa v kariéře si v neděli připsal Filip Salač, když v Silverstone ovládl závod kategorie Moto2. Český motocyklista věří, že dokáže i nadále bojovat o vítězství v šampionátu a vylepší tak průběžně osmé místo v kategorii. Podle prezidenta Autoklubu České republiky Jana Šťovíčka, který je jeho manažerem, by se letos mohl i výrazně zapojit do boje o mistrovský titul.
„Musíme zůstat nohama na zemi a dál pracovat. Jsem strašně rád, že to přišlo. V Brně na pódiu jsem řekl, že budu ještě rychlejší, a dodržel jsem to. Teď jsem si vyzkoušel, jaký je to pocit stát na nejvyšším stupínku, a už jsem hladový, abych to zažil znovu. Je to ale kategorie Moto2 a všichni jsme strašně rychlí. Neznamená to, že když jsem teď vyhrál závod, tak budu vyhrávat všechny závody do konce sezony,“ řekl Salač.
Čtyřiadvacetiletý závodník má radost, že se osmkrát za sebou dostal do elitní desítky a z pěti posledních Velkých cen byl třikrát na stupních vítězů. „Můj cíl teď je zůstat stabilní. Kdybychom si vzali hodnocení od Le Mans, tak bych byl celkově v top trojce. Chci sbírat body, získávat zkušenosti a užívat si to. Teď jsem v životním peaku, takovou formu jsem ještě nikdy neměl,“ uvedl Salač a ocenil tým OnlyFans American Racing, v jehož barvách letos závodí. „Pracuje skvěle a je super, že jsem se na jedničku sžil s motorkou,“ řekl.
Salač je aktuálně v MS osmý se ziskem 108 bodů, na vedoucího Španěla Manuela Gonzáleze ztrácí deset závodů před koncem 89,5 bodu. Podle Šťovíčka by mohl bojovat i o titul. „Když se podíváte na bodovou tabulku, tak to tak daleko není. Jsme vlastně v polovině sezony. Navíc máme plány, které by třeba příští rok Filipa měly k titulu mistra světa dovést. Je to naprosto reálná věc. Filip teď sám vidí, že na to má, a myslím, že to vůbec není z říše snů a pohádek,“ podotkl Šťovíček, jenž ale zároveň mluví i o tom, že by se Salač mohl přesunout do královské kategorie MotoGP. A klidně už příští rok.
Rodák z Mladé Boleslavi si hned po závodě užil velkého zájmu médií a pod návalem gratulací mu téměř explodoval telefon. „Dostal jsem snad tisíce zpráv. Všem, které mám uložené, jsem se snažil odpovědět, ale je to hrozně těžké,“ uvedl Salač s tím, že měl i radost, že se zpráva o jeho úspěchu dostala do popředí zpravodajství českých médií i na sociální sítě. „Myslím si, že to je určitě historický moment nejen českého motorsportu, ale českého sportu obecně. O to větší radost mám, že pod tím je podepsané jméno Filip Salač,“ přiznal.
Přestože v neděli odpoledne plánoval i velké oslavy, nakonec na ně zatím nedošlo. „Ještě nebyl čas. Hned jsem se přesouval do Čech a let byl zpožděný, takže jsem dorazil pozdě večer. Dneska se ale uvidím s přáteli, tak to určitě trošku oslavíme, protože první místo poprvé v kariéře, to není jen tak,“ pousmál se Salač. Plánované fyzické testy na Olympu ale odložil.
Seriál MS pokračuje za tři týdny ve španělském Aragónu, Salač tak bude pokračovat v klasické přípravě. „Určitě si pojedu zatrénovat do Brna a zůstanu u tréninkového plánu, který jsem měl doposud nastavený. Očividně mi to prospělo. Jsem ale rád, že je teď krátká pauza a budu mít čas odepsat všem, kteří mi psali, a užít si trošičku tu euforii po vítězství. Stále mám ale chuť závodit a chtěl bych znova zažít ten včerejší pocit,“ dodal Salač.