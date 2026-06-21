Závod Moto3 vyhrál v Brně Danish z Malajsie

Hakim Danish z Malajsie se stal překvapivým vítězem Velké ceny České republiky silničních motocyklů v kategorii Moto3. V Brně si připsal první triumf v mistrovství světa, do čela se posunul až v závěru závodu. Druhý dojel Brian Uriarte, třetí lídr průběžného pořadí a další Španěl Maximo Quiles.
Osmnáctiletý Danish dojel v kvalifikaci původně druhý, za pomalou jízdu v některých úsecích tratě byl ale následně penalizován a propadl se na startovním roštu o 12 míst. Postupně se však posouval vpřed a v posledním kole se mu vydařil útok na vítězství.
Až do té doby to přitom vypadalo, že o první místo budou bojovat Quiles s Uriartem, dlouho byl vepředu i další Španěl David Almansa, jenž nakonec skončil čtvrtý. Danish využil souboj španělských krajanů a připsal si životní výsledek. Jeho dosavadním maximem bylo třetí místo z Mugella.
„Je to skvělý moment pro všechny lidi z Malajsie i pro mě, protože je to moje první vítězství v mistrovství světa. Po startu jsem se snažil dostat co nejrychleji dopředu a zvládnout závod. Celý víkend jsem se tady ale cítil dobře,“ řekl Danish.
Kategorie Moto2 s Filipem Salačem odstartuje v 12:15, jezdci královské třídy MotoGP poté budou o body bojovat od 14:00.
Výsledky Velké ceny České republiky v Brně:
Výsledky Velké ceny České republiky v Brně:
Moto3: 1. Danish (Mal./KTM) 33:34,264. 2. B. Uriarte -0,466, 3. Quiles -0,629, 4. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,741, 5. Pratama (Indon./Honda) -0,900, 6. Carpe (Šp./KTM) -0,906.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. Quiles 186, 2. Carpe 121, 3. B. Uriarte 92, 4. Almansa 89, 5. Morelli (Arg./KTM) 86, 6. Pratama 82.
12:15 Moto2
14:00 MotoGP