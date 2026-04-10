V čele Chorvatské rallye je Pajari, Evans a Solberg odstoupili

Po prvním dnu Chorvatské rallye vede finský pilot Toyoty Sami Pajari. Má náskok 13,7 sekundy před Belgičanem Thierrym Neuvillem z konkurenčního Hyundai, těsně třetí je Pajariho týmový kolega Takamoto Kacuta z Japonska.
Úvodní den čtvrté soutěže mistrovství světa nedokončili po haváriích lídr šampionátu Elfyn Evans ani druhý muž průběžného pořadí a další hvězda Toyoty Oliver Solberg. Šance britského jezdce skončily ve třetím testu poté, co byl v prvních dvou nejrychlejší. Jeho švédský rival se ocitl mimo trať hned v první rychlostní zkoušce.
Čtyřiadvacetiletý Pajari, který dosud čeká na vítězství v mistrovství světa, po Evansově odstoupení vyhrál tři z následujících šesti testů. Zbylá tři prvenství si připsal Neuville.
Rallye bude pokračovat v sobotu znovu osmi zkouškami, v neděli jsou na programu první letošní čistě asfaltové soutěže zbývající čtyři.
Výsledky Chorvatské rallye po 8 z 20 rychlostních zkoušek
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 1:12:18,5, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -13,7, 3. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -14,6, 4. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20) -1:15,0, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:54,6, 6. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon) -2:45,9.