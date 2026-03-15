Safari rallye Keňa vyhrál Japonec Takamoto Kacuta a připsal si premiérový triumf v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Dvaatřicetiletý pilot továrního týmu Toyota se milníku dočkal až v 94. kariérním startu. Šampionát bude pokračovat od 9. do 12. dubna v Chorvatsku.
První triumf v mistrovství světa. Safari rallye Keňa opanoval Kacuta
V africké soutěži poznamenané náročnými podmínkami na místy extrémně rozbahněných a zaplavených tratích vytěžil ze sobotního výpadku týmových kolegů Olivera Solberga, Sébastiena Ogiera a Elfyna Evanse, kteří do té doby vévodili pořadí. Evans se nicméně udržel v čele pořadí šampionátu před Solbergem, Kacuta je stále třetí.
Kacuta s irským spolujezdcem Aaronem Johnstonem zvítězili s náskokem 27,4 sekundy před Adrienem Fourmauxem z konkurenčního Hyundaie. Francouzský jezdec si vyrovnal maximum v šampionátu a vybojoval první pódiové umístění pro korejskou značku v sezoně. Třetí skončil už s téměř čtyřapůlminutovým mankem další pilot Toyoty Sami Pajari, jenž zopakoval třetí místo z předchozí Švédské rallye.
Japonská značka potvrdila navzdory velkým sobotním problémům nadvládu, Kacuta navázal na Solbergův triumf z Monte Carla a Evansův ze Švédska. Zkompletoval sbírku pódiových umístění, dosud byl pětkrát druhý včetně minulého závodu na severu Evropy a třikrát třetí.
„Konečně. Dokázal jsem to. Nevím, co říct,“ pronesl Kacuta. „Prožili jsme hodně těžkých momentů, s Aaronem jsme tvrdě dřeli a tým mi vždycky věřil, i když jsem zklamal,“ pokračoval vítěz, který je továrním jezdcem Toyoty od roku 2020.
Solberg musel v sobotu odstoupit z prvního místa stejně jako průběžně druhý Ogier kvůli technickým problémům způsobeným všudypřítomným bahnem, které poškodilo motor. Těsně před nimi odstoupil z druhé příčky také Evans se zlomeným zavěšením zadního kola. Všichni se na trať vrátili a každý si připsal dílčí prvenství v rychlostních zkouškách, Solberg byl navíc nejrychlejší i ve speciálně bodované závěrečné power stage a nakonec získal i bod za celkově desáté místo.
„Trochu jsem si poplakal v posteli, protože se to vyvíjelo tak dobře. Byl to (ale) úžasný víkend, velké dobrodružství. Jsem šťastný za Takua. Ostatní měli smůlu, ale jemu to skvěle vyšlo,“ řekl Solberg. Ogier konstatoval, že Safari rallye je jediný závod v roce, kde je rychlost to poslední, na čem záleží. „Nebyl to pro nás dobrý víkend, trochu kopanec do zadku, abychom si počínali lépe,“ řekl devítinásobný mistr světa.
Výsledky Safari rallye Keňa
Safari rallye Keňa: 1. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) 3:16:05,6, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -27,4, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -4:26,1, 4. Lappi, Mälkonenová (Fin./Hyundai i20) -6:07,3, 5. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS) -11:38,7, 6. Greensmith, Andesson (Brit., Švéd./Toyota Yaris) -12:09,0.
Průběžné pořadí (po 3 ze 14 závodů): 1. Evans (Brit./Toyota Yaris) 66, 2. Solberg (Švéd./Toyota Yaris) 58, 3. Kacuta 55, 4. Fourmaux 47, 5. Pajari 32, 6. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 26.
Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 157, 2. Hyundai 114, 3. Toyota II 35, 4. M-Sport Ford 23.