Obrovskou smůlu zažili jezdci Toyoty ve třetím dnu Safari rallye v Keni, kde museli ze soutěže odstoupit. Do cíle nedojeli dosud vedoucí Oliver Solberg, mistr světa Sébastien Ogier ani obhájce prvenství Elfyn Evans. Do vedení se dostal další jezdec japonské značky Takamoto Kacuta, před nedělními závěrečnými čtyřmi testy vede o minutu a sedm sekund před Adrienem Fourmauxem z Hyundai.
Safari Rallye skončilo pohromou pro Toyotu, Solberg, Ogier i Evans museli odstoupit
Nejdřív postihl výpadek vicemistra světa Evanse, který v celkově 13. zkoušce poškodil zavěšení zadního kola a přišel o průběžné druhé místo. Solberg i Ogier do cíle stejného testu dojeli, ale na silniční sekci v přestávce před odpoledním programem museli zastavit.
Jejich tým oznámil, že pro dnešek nebudou pokračovat v soutěži kvůli poškození motoru všudypřítomným blátem, se kterým se posádky v Keni na rozbahněných a zaplavených cestách potýkají. „Poslední rychlostní zkouška byla velmi blátivá a obtížná, bahno se dostalo do motoru a zničilo alternátory u obou vozů,“ uvedl na webu šampionátu manažer týmu Toyota Gazoo Juha Kankkunen.
Vítěz úvodní letošní Rallye Monte Carlo Solberg v té chvíli vedl o 42,6 sekundy před Ogierem. Pro francouzskou hvězdu začal den smolně už v prvním testu. Místo útoku na první místo v něm dvojnásobný vítěz Safari rallye nabral více než dvouminutové manko kvůli výměně prázdné pneumatiky.
Novým lídrem se tak stal jejich japonský týmový kolega Kacuta. Do boje o pódiové umístění se najednou dostali i piloti Hyundai, ale na druhém místě se jen chvíli ohřál Thiery Neuville, protože hned v další erzetě měl celkem tři defekty a kvůli nedostatku náhradních kol rovněž odstoupil.
Odpoledne se nakonec jely jen dva testy, protože ten poslední pořadatelé nejprve zkrátili kvůli obtížně sjízdnému terénu pro záchranáře a nakonec úplně zrušili. Za Kacutou a Fourmauxem je třetí další pilot Toyoty Sami Pajari, který po pátečních povedených výkonech ztratil dnes hned v úvodu přes pět minut rovněž při výměně kola. Po výpadcích soupeřů se ale posunul až na pódiové umístění, aktuálně finský jezdec zaostává za lídrem o pět a půl minuty.
Výsledky Safari Rallye Keňa
Výsledky Safari Rallye Keňa
1. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) 2:41,00,2, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:25,5, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -5:29,1, 4. Lappi, Mälkonenová (Fin./Hyundai i20) -6:18,5, 5. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS) -9:42,1, 6. Greensmith, Andesson (Brit., Švéd./Toyota Yaris) -10:37,4.