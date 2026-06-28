Ogier triumfoval po 15 letech v Akropolis rallye

Mistr světa Sébastien Ogier se po 15 letech dočkal druhé výhry v Řecké rallye. Francouzský pilot Toyoty zvítězil s téměř minutovým náskokem před belgickým rivalem z Hyundaie Thierrym Neuvillem. V roce 2011 vyhrál Akropolis rallye s citroënem.
Ogier si připsal druhé vítězství v sezoně a 69. v kariéře. Na náročných šotolinových tratích navázal na dubnový triumf z Kanárských ostrovů.
„Řečtí bohové mě konečně podpořili. Byl to dlouhý víkend, ani na okamžik nebyl prostor na odpočinek, snažil jsem se vyhnout každému kamenu. Plný počet bodů? Pak to nebyl špatný víkend,“ řekl devítinásobný mistr světa Ogier, který v Řecku vylepšil loňské druhé místo.
Před závěrečným dnem měl Ogier na Neuvillea čtyřsekundové manko, ale hned v první rychlostní zkoušce poslední etapy se před světového šampiona z roku 2024 těsně dostal. Rozhodlo se v předposledním testu víkendu, v němž Neuville kvůli defektu obou zadních kol nabral více než padesátisekundovou ztrátu.
Ogier rallye završil triumfem ve speciálně bodované power stage a Neuvillea celkově porazil o 58,3 sekundy. Třetí skončil s více než tříminutovou ztrátou Francouzův týmový kolega Takamoto Kacuta z Japonska. Britský lídr mistrovství světa Elfyn Evans rovněž z Toyoty měl jako první muž na trati v pátečním programu velké problémy s jejím čištěním, v sobotu ho navíc potkal defekt a obsadil sedmé místo. Jeho náskok v čele pořadí na Kacutu se zmenšil na sedm bodů, Ogier se posunul na třetí pozici.
Český pilot Martin Prokop rallye nedokončil, ze závodu odstoupil v sobotu.
Výsledky Rallye Akropolis
Výsledky Rallye Akropolis
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:36:40,7, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -58,3, 3. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -3:04,8, 4. McErlean, Treacy (Ir./Ford Puma) -4:55,5, 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -5:02,2, 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -5:08,7, ...Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia) nedokončili.
Průběžné pořadí MS (po 8 ze 14 soutěží): 1. Evans (Brit./Toyota) 158, 2. Kacuta 151, 3. Ogier 125, 4. Pajari 114, 5. Solberg (Švéd./Toyota Yaris) 103, 6. Fourmaux 97.
Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 416, 2. Hyundai 276, 3. Toyota II 126, 4. M-Sport Ford 107.