Salač v Rakousku vybojoval druhé místo, na Guevaru nestačil

Filip Salač v motocyklové Velké ceně Rakouska obsadil druhé místo. Po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru, za nímž zaostal o 1,728 sekundy. Premiérového triumfu v královské třídě MotoGP se dočkal Španěl Pedro Acosta, ve třídě Moto3 vyhrál Máximo Quilles.
Salač na Red Bull Ringu vybojoval osmé pódiové umístění v kariéře a čtvrté v sezoně, jediný triumf dosud slavil v srpnu v Silverstonu. Na stupně vítězů se čtyřiadvacetiletý pilot týmu OnlyFans American Racing vrátil po dvou nedokončených závodech, které následovaly po jeho životním úspěchu v britské Grand Prix.
Druhý letos skončil také v Maďarsku, sbírku medailových umístění v této sezoně doplňuje třetí místo z Velké ceny České republiky v Brně. V průběžné klasifikaci se Salač po 15. z 22 závodů posunul na sedmou pozici.
„Jsem šťastný, šťastný za další pódium. Ale v pátek jsem byl první (v tréninku), včera jsem byl první (v kvalifikaci), takže jsem si fakt přál završit hattrick,“ přiznal Salač v televizním rozhovoru. „Ale Izan dnes odjel skvělý závod,“ dodal. „Od začátku jsem trochu doufal, že si Izan zničí pneumatiky, a to byl také důvod, proč jsem úplně tolik netlačil, protože jsem věděl, že to bude dlouhý závod. Nakonec měl trochu navrch, přesto jsem spokojený. V závěru jsem hodně tlačil, abych udržel druhé místo. Teď jedeme do Asie, tam mám ty tratě rád a věřím, že přijdou zase dobré výsledky,“ řekl Salač a českým divákům poslal poděkování za podporu. „Pódium jsem slíbil, tady ho máte. Příště to bude lepší,“ prohlásil.
Bezprostředně po startu z pole position Salač první místo těsně neudržel a ve vedení se znovu ocitl jen krátce po šikaně v průběhu prvního kola. Jeho cílem už projel jako třetí za Guevarou a dalším Španělem Ivánem Ortolou a na bronzové pozici kroužil až do 11. kola z celkových 23. Před polovinou závodu úspěšně zaútočil na Ortolu, ale Guevara v té době už měl přibližně třísekundový náskok. Po chybě v závěru někdejší mistr světa Moto3 ztratil na Salače zhruba sekundu, ale vedení už bezpečně udržel a dojel si pro druhé vítězství v sezoně.
Guevara si upevnil druhé místo v mistrovství světa za krajanem Manuelem Gonzálezem, který ve Spielbergu skončil čtvrtý za Kolumbijcem Davidem Alonsem. Ortolá nakonec projel cílem jako pátý. Salač se v celkovém pořadí posunul před Itala Celestina Viettiho, který v Rakousku nebodoval.
V MotoGP se premiérového triumfu dočkal Španěl Pedro Acosta a díky němu slavila úspěch v domácím závodě i značka KTM. Dvaadvacetiletý mistr světa tříd Moto3 i Moto2 startuje v královské kubatuře třetím rokem a dosud měl na kontě sedm třetích a osm druhých míst. V letošním úvodním soutěžním víkendu v Thajsku Acosta sice ovládl zahajovací sprint sezony, ale po hlavním závodě se hymna na jeho počest hrála poprvé.
Vyhrál před krajanem a vítězem sobotního sprintu Jorgem Martínem, který si upevnil těsné vedení v MS. V čele pořadí má náskok 12 bodů na další španělskou hvězdu Marca Márqueze, sedminásobný mistr světa MotoGP dojel v Rakousku až pátý za Italem Marcem Bezzecchim a Japoncem Aiem Ogurou.
V nejslabší třídě Moto3 udělal další krok k zisku titulu Máximo Quilles. Osmnáctiletý Španěl vyhrál devátý závod v sezoně a už za dva týdny v Japonsku může být teoreticky šampionem. V Rakousku jeho dosud nejbližší pronásledovatel David Almansa po pádu z prvního místa do cíle nedojel a Quiles teď vede pořadí s náskokem 131 bodů před dalším krajanem Álvarem Carpem.
Šampionát se teď přesune do Asie, za dva týdny bude pokračovat Velkou cenou Japonska.
Výsledky Velké ceny Rakouska silničních motocyklů
Výsledky Velké ceny Rakouska silničních motocyklů
MotoGP:
1. Acosta (Šp./KTM) 42:16,99, 2. Martín (Šp./Aprilia) -1,017, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,209, 4. Ogura (Jap./Aprilia) -2,139, 5. M. Márquez (Šp./Ducati) -7,339, 6. Binder (JAR/KTM) -8,720.
Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. Martín 306, 2. M. Márquez 294, 3. Bezzecchi 264, 4. Acosta 234, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 230, 6. Ogura 222.
Moto2:
1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 35:53,421, 2. Salač (ČR/Kalex) -1,728, 3. Alonso (Kol./Kalex) -2,945, 4. González -4,289, 5. Ortolá -4,868, 6. López (všichni Šp./Kalex) -12,137.
Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. González 245,5, 2. Guevara 210, 3. Ortolá 168,5, 4. Alonso 155, 5. Agius (Austr./Kalex) 149, 6. Holgado (Šp./Kalex) 146, 7. Salač 128.
Moto3:
1. Quiles 33:24,323, 2. Uriarte -2,334, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -7,394, 4. O'Shea (Brit./Honda) -20,717, 5. Pini (It./Honda) -20,822, 6. O'Gorman (Ir./Honda) -20,948.
Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. Quiles 306, 2. Carpe 175, 3. Almansa (Šp./KTM) 174, 4. Uriarte 174, 5. Morelli 146, 6. Perrone (oba Arg./KTM) 118.