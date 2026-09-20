Motorsport

Salač v Rakousku vybojoval druhé místo, na Guevaru nestačil


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Filip Salač v motocyklové Velké ceně Rakouska obsadil druhé místo. Po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil v závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru, za nímž zaostal o 1,728 sekundy. Premiérového triumfu v královské třídě MotoGP se dočkal Španěl Pedro Acosta, ve třídě Moto3 vyhrál Máximo Quilles.

Salač na Red Bull Ringu vybojoval osmé pódiové umístění v kariéře a čtvrté v sezoně, jediný triumf dosud slavil v srpnu v Silverstonu. Na stupně vítězů se čtyřiadvacetiletý pilot týmu OnlyFans American Racing vrátil po dvou nedokončených závodech, které následovaly po jeho životním úspěchu v britské Grand Prix.

Druhý letos skončil také v Maďarsku, sbírku medailových umístění v této sezoně doplňuje třetí místo z Velké ceny České republiky v Brně. V průběžné klasifikaci se Salač po 15. z 22 závodů posunul na sedmou pozici.

„Jsem šťastný, šťastný za další pódium. Ale v pátek jsem byl první (v tréninku), včera jsem byl první (v kvalifikaci), takže jsem si fakt přál završit hattrick,“ přiznal Salač v televizním rozhovoru. „Ale Izan dnes odjel skvělý závod,“ dodal. „Od začátku jsem trochu doufal, že si Izan zničí pneumatiky, a to byl také důvod, proč jsem úplně tolik netlačil, protože jsem věděl, že to bude dlouhý závod. Nakonec měl trochu navrch, přesto jsem spokojený. V závěru jsem hodně tlačil, abych udržel druhé místo. Teď jedeme do Asie, tam mám ty tratě rád a věřím, že přijdou zase dobré výsledky,“ řekl Salač a českým divákům poslal poděkování za podporu. „Pódium jsem slíbil, tady ho máte. Příště to bude lepší,“ prohlásil.

Bezprostředně po startu z pole position Salač první místo těsně neudržel a ve vedení se znovu ocitl jen krátce po šikaně v průběhu prvního kola. Jeho cílem už projel jako třetí za Guevarou a dalším Španělem Ivánem Ortolou a na bronzové pozici kroužil až do 11. kola z celkových 23. Před polovinou závodu úspěšně zaútočil na Ortolu, ale Guevara v té době už měl přibližně třísekundový náskok. Po chybě v závěru někdejší mistr světa Moto3 ztratil na Salače zhruba sekundu, ale vedení už bezpečně udržel a dojel si pro druhé vítězství v sezoně.

Guevara si upevnil druhé místo v mistrovství světa za krajanem Manuelem Gonzálezem, který ve Spielbergu skončil čtvrtý za Kolumbijcem Davidem Alonsem. Ortolá nakonec projel cílem jako pátý. Salač se v celkovém pořadí posunul před Itala Celestina Viettiho, který v Rakousku nebodoval.

V MotoGP se premiérového triumfu dočkal Španěl Pedro Acosta a díky němu slavila úspěch v domácím závodě i značka KTM. Dvaadvacetiletý mistr světa tříd Moto3 i Moto2 startuje v královské kubatuře třetím rokem a dosud měl na kontě sedm třetích a osm druhých míst. V letošním úvodním soutěžním víkendu v Thajsku Acosta sice ovládl zahajovací sprint sezony, ale po hlavním závodě se hymna na jeho počest hrála poprvé.

Vyhrál před krajanem a vítězem sobotního sprintu Jorgem Martínem, který si upevnil těsné vedení v MS. V čele pořadí má náskok 12 bodů na další španělskou hvězdu Marca Márqueze, sedminásobný mistr světa MotoGP dojel v Rakousku až pátý za Italem Marcem Bezzecchim a Japoncem Aiem Ogurou.

V nejslabší třídě Moto3 udělal další krok k zisku titulu Máximo Quilles. Osmnáctiletý Španěl vyhrál devátý závod v sezoně a už za dva týdny v Japonsku může být teoreticky šampionem. V Rakousku jeho dosud nejbližší pronásledovatel David Almansa po pádu z prvního místa do cíle nedojel a Quiles teď vede pořadí s náskokem 131 bodů před dalším krajanem Álvarem Carpem.

Šampionát se teď přesune do Asie, za dva týdny bude pokračovat Velkou cenou Japonska.

Výsledky Velké ceny Rakouska silničních motocyklů

MotoGP:

1. Acosta (Šp./KTM) 42:16,99, 2. Martín (Šp./Aprilia) -1,017, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,209, 4. Ogura (Jap./Aprilia) -2,139, 5. M. Márquez (Šp./Ducati) -7,339, 6. Binder (JAR/KTM) -8,720.

Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. Martín 306, 2. M. Márquez 294, 3. Bezzecchi 264, 4. Acosta 234, 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 230, 6. Ogura 222.

Moto2:

1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 35:53,421, 2. Salač (ČR/Kalex) -1,728, 3. Alonso (Kol./Kalex) -2,945, 4. González -4,289, 5. Ortolá -4,868, 6. López (všichni Šp./Kalex) -12,137.

Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. González 245,5, 2. Guevara 210, 3. Ortolá 168,5, 4. Alonso 155, 5. Agius (Austr./Kalex) 149, 6. Holgado (Šp./Kalex) 146, 7. Salač 128.

Moto3:

1. Quiles 33:24,323, 2. Uriarte -2,334, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -7,394, 4. O'Shea (Brit./Honda) -20,717, 5. Pini (It./Honda) -20,822, 6. O'Gorman (Ir./Honda) -20,948.

Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. Quiles 306, 2. Carpe 175, 3. Almansa (Šp./KTM) 174, 4. Uriarte 174, 5. Morelli 146, 6. Perrone (oba Arg./KTM) 118.

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