Salač v Aragonii kvůli zranění vzdal, Márquez v MotoGP dramatizuje boj o titul

Filip Salač první Velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Podle informací televize Nova Sport měl potíže s palcem levé nohy, který mu natekl a znemožňoval řazení. Závod MotoGP vyhrál domácí Španěl Marc Márquez a zdramatizoval boj o titul.
Čtyřiadvacetiletý Salač před třemi týdny v Silverstonu vyhrál svou první Grand Prix a do Španělska přijel jako osmý muž průběžného hodnocení šampionátu.
Po startu z devátého místa ale hned vypadl z elitní desítky a postupně klesal pořadím mimo bodovaná místa. Cílem šestého kola projel český jezdec až na poslední 29. pozici a následně zamířil do týmového boxu, kde svůj stroj odstavil.
Závod vyhrál Španěl Alonso López a oslavil první triumf od vítězství v Kataru v zahajovací Velké ceně ročníku 2024. V průběžném vedení zůstal dnes šestý Manuel González ze Španělska. Salačův odstup se zvýšil, zůstává ale na osmé pozici.
V MotoGP vládl Márquez
V královské kategorii MotoGP navázal na triumf ze sprintu úřadující mistr světa Marc Márquez a na double dosáhl v MotorLandu Aragón třetím rokem po sobě. Člen továrního týmu Ducati zvítězil o 1,754 sekundy před krajanem Pedrem Acostou, třetí dojel z pole position Ital Marco Bezzecchi.
Během víkendu tak třiatřicetiletý Španěl poskočil v hodnocení šampionátu ze čtvrté na druhou pozici. Na vedoucího krajana Jorgeho Martína, jenž dojel v hlavním závodě pátý, ztrácí už jen 19 bodů.
Bezzecchi klesl na třetí pozici, jež před touto Velkou cenou patřila Ai Ogurovi. Japonský jezdec nemohl v Aragonii startovat kvůli zlomenině ruky, kterou si způsobil při tréninku.
Výsledky Velké ceny Aragonie silničních motocyklů
Výsledky Velké ceny Aragonie silničních motocyklů
Moto3: 1. Quiles 33:15,478, 2. Almansa (oba Šp./KTM) -0,264, 3. Morelli (Arg./KTM) -0,715, 4. Carpe -2,900, 5. Uriarte -6,040, 6. Cruces (všichni Šp./KTM) -11,373.
Průběžné pořadí (po 12 z 22 závodů): 1. Quiles 256, 2. Carpe 159, 3. Almansa 154, 4. Uriarte 138, 5. Morelli 131, 6. Perrone (Arg./KTM) 103.
Moto2: 1. López (Šp./Kalex) 35:04,377, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,800, 3. Alonso (Kol./Kalex) -0,881, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,887, 5. Ortolá -3,262, 6. González (oba Šp./Kalex) -4,731, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.
Průběžné pořadí (po 13 z 22 závodů): 1. González 207,5, 2. Guevara 175, 3. Agius 149, 4. Ortolá 144,5, 5. Holdago (Šp./Kalex) 137, 6. Alonso 132, ...8. Salač 108.
MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 41:10,969, 2. Acosta (Šp./KTM) -1,754, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -3,629, 4. Á. Márquez (Šp./Ducati) -8,687, 5. Martín (Šp./Aprilia) -12,572, 6. Aldeguer (Šp./Ducati) -17,687.
Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. Martín 256, 2. M. Márquez 237, 3. Bezzecchi 232, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) 208, 5. Ogura (Jap./Aprilia) 203, 6. Acosta 189.