Po více než třech letech si Salač vyjel pole position, v Rakousku si připsal rekord okruhu

V rekordu okruhu ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska. Filip Salač vyjede do nedělního hlavního závodu Moto2 z pole position. Čtyřiadvacetiletý jezdec vylepšil na Red Bull Ringu svůj vlastní rekord z pátečního tréninku na 1:32,381 minuty.
Salač byl v Rakousku v Moto2 nejrychlejším jezdcem v obou dnech. V pátek vyhrál jediný oficiální trénink v čase 1:32,402 a bez problémů se kvalifikoval přímo do druhé části sobotní kvalifikace, v níž svůj rekord vylepšil. Člen OnlyFans American Racing Teamu předčil o 121 tisícin sekundy druhého Manuela Gonzáleze, třetí čas zajel s odstupem 146 tisícin další Španěl Álex Escrig.
Kvalifikaci Salač vyhrál po třech a půl letech, naposledy se mu to povedlo v březnu roku 2023 v úvodní Velké ceně sezony v Portugalsku. První pole position získal v roce 2021 na Sachsenringu ještě v třídě Moto3.
„Letos už mám tři pódiová umístění, ale pole position mi chyběla. Je to zásluha týmu, odvedli skvělou práci, udrželi jsme rychlost ze včerejška. Včera první místo, dnes první místo, tak to pojďme zítra zkompletovat. To je můj cíl, budu o něj bojovat,“ řekl v televizním rozhovoru Salač, jenž zároveň poděkoval fanouškům u trati s českými vlajkami.
Osmý muž pořadí MS je tak na nejlepší cestě ukončit minikrizi, jež ho postihla po životním triumfu v srpnové Velké ceně Británie. Následující dvě Grand Prix Salač nedokončil, v Aragonii odstoupil kvůli zánětu na palci levé nohy a v San Marinu kvůli technickým problémům.
Sprint MotoGP vyhrál Španěl Jorge Martín před krajanem Marcem Márquezem a vrátil se před něj těsně do čela šampionátu. Mistr světa z roku 2024 vyrazil do krátkého závodu po kvalifikačním vítězství z pole position, ale systémem start–cíl nezvítězil. Po chybách v úvodním kole se Martín propadl až na osmou pozici a musel se propracovat vpřed.
K vítězství jezdci Aprilie pomohla i chyba Pedra Acosty. Španěl na stroji domácí značky KTM sprint jasně vedl, ale tři kola před koncem bez cizího zavinění upadl a závod nedokončil. Martín se v průběžném pořadí odpoutal od loňského mistra světa Márqueze na tři body. Z pole position před Márquezem odstartuje i do nedělní Velké ceny, v první řadě je doplní Acosta.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Rakouska silničních motocyklů
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Rakouska silničních motocyklů
Moto3: 1. Uriarte 1:39,542, 2. Almansa -0,064, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -0,315.
Moto2: 1. Salač (Kalex) 1:32,381, 2. González (Šp./Kalex) -0,121, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,146.
MotoGP:
Kvalifikace: 1. Martín (Šp./Aprilia) 1:27,917, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -0,015, 3. Acosta (Šp./KTM) -0,071.
Sprint: 1. Martín 20:57,387, 2. M. Márquez -1,026, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -1,675.
Průběžné pořadí MS: 1. Martín 286, 2. M. Márquez 283, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) 248, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) 223, 6. Ogura (Jap./Aprilia) 209, 6. Acosta 209.