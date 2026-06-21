Salač: Nejlepší den v životě. Je to jako sen, ze kterého se nechci vzbudit

Filip Salač prožil výjimečný závod v kariéře. V domácí Velké ceně České republiky obsadil ve třídě Moto2 třetí místo. Bronzová příčka z Brna podle něj převyšuje čtyři druhá místa. A vyhlíží další cíle – vítězství v závodě i potenciální přesun do královské kategorie MotoGP.
„Je to nejlepší den v životě a popravdě řečeno si ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal. Jsem historicky první Čech ve střední kubatuře, co tady stál na pódiu. Nás Čechů se tady vždy držela trošičku smůla, když jsme spadli nebo měli nějaký technický problém. A já jsem to překonal. Byl jsem silnější než smůla. Nechytla se mě a hrozně moc to pro mě znamená,“ řekl spokojený Salač.
Pochvaloval si, že se do popředí dokázal posunout po nevydařeném startu, kdy byl chvilku až osmý. V polovině závodu byl Salač nejrychlejším jezdcem startovního pole, dojel i vedoucí dvojici a vypadalo to, že bude i nadále útočit. V horku ale následně nechtěl riskovat se špatnou přední pneumatikou a rozhodl se dojet jistě třetí.
„Dvě kola před koncem, jak se mi vzdálili, tak jsem to na ‚céčku‘ (část okruhu) málem zahodil. A to byl moment, kdy jsem si řekl: Hele, třetí místo ber, jenom udrž za sebou Agiuse. Jsem spokojený,“ zopakoval.
Čtyřiadvacetiletý jezdec navázal na dva týdny starý úspěch z Maďarska a podruhé za sebou vystoupil na stupně vítězů, což se v MS předtím povedlo z Čechů pouze Lukáši Peškovi.
„Člověk se pořád posouvá, ať už nahoru, nebo dolů. A my teď jdeme směrem nahoru. Vím, že se to jednou zastaví, ale nad tím teď nechci přemýšlet. Chci žít teď. Je to jako sen, ze kterého se nechci vzbudit. Jsem na sebe fakt pyšný, protože je to neskutečné,“ řekl člen týmu OnlyFans American Racing, který se teď chystá na velké oslavy. „Doufám, že stihnu první trénink v Assenu,“ pousmál se. Šampionát pokračuje v Nizozemsku již příští týden.
Salač se v průběžném pořadí MS posunul na osmé místo a teď touží i po výhře. „Celý víkend jsem byl konzistentní. Teď nás čeká Assen a trať, kterou mám rád. Pak tam jsou další závody, co mám rád. Věřím, že s týmem si ještě lépe sedneme a najdeme nějaké mouchy v nastavení. Cíl bude určitě vyhrát letos. Teď to nebylo daleko, já nepřestanu věřit a nepřestanu bojovat,“ uvedl Salač odhodlaně.
Rodák z Mladé Boleslavi by se v budoucnosti rád posunul do třídy MotoGP, neupíná se ale k tomu. „Je to spíše otázka na manažera... Je to můj sen, ale teď je mi to jedno. Já chci, aby mě život bavil tak, jako mě baví teď. A popravdě, radši budu jezdit vepředu v Moto2, než abych jezdil v uvozovkách ve špatném týmu na chvostu MotoGP,“ přiznal Salač.
V rozhovoru bezprostředně po závodě si neodpustil vzkaz lidem, kteří mu nevěřili, že může uspět. Novinářům poté řekl, že to bylo i proto, že už nevěděl, co má říct. „A musel jsem si něco rychle vymyslet. Vždy ale říkám: Čím víc haterů, tím jste úspěšnější. Tak to prostě je. Někdo nesnese, že jste lepší než on. A pro mě to nic neznamená. Žene mě to dopředu. I teď bylo kolem mě spoustu spekulací, ale jenom to ukázalo, jak jsem silný v hlavě,“ podotkl Salač.