Salačovi úspěch přeji, ale musí to zvládnout v hlavě, říká Kornfeil

Je zatím posledním českým motocyklovým závodníkem, který na domácí Velké ceně obsadil pódiové umístění. V roce 2018 dojel rodák z Kyjova Jakub Kornfeil ve třídě Moto3 na třetím místě, navíc jako první Čech na novém Masarykově okruhu o den dříve vyhrál kvalifikaci. Teď už se po brněnském paddocku pohybuje jen jako VIP divák a atmosféru světového šampionátu vnímá jinak než v době, kdy si s podporou diváků dojel i pro další zajímavá umístění v elitní desítce.
„Těžko se mi to vysvětluje a já sám v sobě to těžko vstřebávám, být tady a nezávodit. Samozřejmě, je to krásný pocit. Vidět, jak jde vše kupředu, jak se vše zlepšuje, zrychluje a zdokonaluje. Na jednu stranu mi to chybí, na druhou zase ne. Svrbí mne ruce, když vidím nádherné motorky, a rád bych se svezl, ale nechybí mi to. Protože vím, že bych nebyl konkurenceschopný a ti kluci by mi určitě nadělili na jedno kolo možná deset sekund. Proto si to jen užívám, což je i jednodušší než v minulosti. Když jste tady jako závodník a je to vaše práce, tak je člověk povinnen udělat výsledek a je ve stresu od středečního rána do nedělního večera. Teď je to jen radost a žádná starost,“ tvrdí.
Zároveň Kornfeil, který poslední závod MS silničních motocyklů odjel před sedmi lety (ještě jeden rok to pak zkoušel v seriálu elektrických speciálů MotoE), přiznává, že vzpomínky na třetí místo v závodě české Grand Prix z roku 2018 pořád nosí v hlavě. „Vždy, když vidím Moto3, vybavím si svoje kvalifikační kolo, jedno jediné v mé kariéře, které se mi opravdu povedlo. A právě na Masarykově okruhu, kde jsem vyjel pole position. Paradoxně se mi vybavuje víc ta kvalifikace než samotný závod,“ přiznává.
Letos má s ohledem na formu z posledních týdnů ke stupňům vítězů našlápnuto v kategorii Moto2 Filip Salač. A jak jeho šance v nedělním závodě vnímá právě Kornfeil, který po skončení aktivní kariéry provozuje vlastní tréninkovou akademii? „Já bych to Filipovi moc přál, ale co vím z minulosti, tak mu domácí atmosféra zatím příliš nepomáhala. Myslím zejména tlak ze strany fanoušků. Mě naopak táhli dopředu. Já jsem je vnímal pozitivně a jel jsem na trati pro ně. Vlilo mi to tu správnou krev do žil. U Filipa nevím, jak to bude,“ myslí si Kornfeil.
„Před závodním víkendem sice něco pronesl do médií, používal nějaké věty, ale já bych byl v prognózách opatrný. Bude to mít hrozně těžké, protože soupeři mu to nedají zadarmo, tím spíš, že pojede doma, kde se ho každý bude snažit porazit. Nicméně už během pátečních tréninků dokazoval, že tam patří, že tam je, a uvidíme, jak se s tím vším popere, hlavně v hlavě. Myslím si, že motorku bude mít nastavenou správně. Ale musí to dobře zvládnout hlavou. A lidé, co se kolem něj pohybují a jsou mu nejbližší, mu před závodem musí říct správné věty. Aby byl v pohodě, aby se mu jelo dobře. A potom to může zvládnout,“ říká.
Na novém Masarykově okruhu, vybudovaném v polovině 80. let minulého století, skončil na třetím místě také Lukáš Pešek, který potěšil zaplněné ochozy v již neexistující kubatuře do 125 ccm už v roce 2007. V dobách, kdy se tzv. Velká cena Československa v rámci MS silničních motocyklů jezdila v letech 1965 až 1982 ještě na původním přírodním okruhu čili po běžných silnicích, vystoupal na podium ještě František Šťastný (třetí místo ve třídě do 350 ccm v roce 1968), Bohumil Staša (třetí v kategorii do 500 ccm v roce 1969 a druhý v 350 ccm v roce 1971).
Nejlepší výsledky Jakuba Kornfeila na české Grand Prix
Nejlepší výsledky Jakuba Kornfeila na české Grand Prix
3. místo: 2018
5. místo: 2010
6. místo: 2012, 2016
7. místo: 2011
8. místo: 2013
9. místo: 2015, 2019